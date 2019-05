Eurovision song contest + FÖLJ

John Lundviks kaosrep – stoppad av tekniska problem

Kan kräva omsjungning om det händer i sändning: ”Är ju deras ansvar”

avTorbjörn Ek

TEL AVIV. Ett tekniskt fel stoppade John Lundvik på Eurovision-scenen.

Plötsligt slocknade ljuset mitt under Sveriges genrep i Tel Aviv.

– Jag började sjunga första frasen och sen blev det mörkt, säger den svenska artisten.

John Lundvik hann inte längre än några ord förrän ljuset slocknade på scenen under det första genrepet i Eurovision-arenan i Tel Aviv.

Plötsligt hade all teknik gett upp.

– Jag tänkte oops. Alla runt omkring hade samma känsla. Kamerakillen som står och filmar mig, hans lins blev svart, golvet började få massa siffror istället för den fina ljussättningen, säger John Lundvik efter genrepet.

Fick felsöka

Scenteknikerna fick släpa in en stege på scenen för att felsöka den svenska ljusriggen som används i John Lundviks nummer. Under tiden fick John stå still på scenen och vänta.

– Jag tänkte bara: ”Jag hoppas att ni löser det här till i kväll”, säger han.

Efter flera minuters väntan fick produktionen åtminstone delvis ordning på utrustningen. Och felet ligger inte i den svenska utrustningen. Men även när John och kören kunde sjunga igenom sitt nummer fortsatte strulet.

– Det funkade inte perfekt, men det funkade bättre. Det är tydligen nån signal som går från scenen upp till ljusbordet som inte klickat under dagen. Det har varit strul hela dagen och på nåt sätt är det väl lika för alla, men det var just under vårt nummer som det blev svart, säger Lundvik.

Gav inte fullt

Därför gick han bara på halvfart under sitt första genrep i Tel Aviv.

– Ja, på grund av de tekniska problemen som förföljde oss så tror jag att alla i teamet gick mer på rutin än i full gas. Det finns ett par ställen där jag går ut och tar i, där var det mörkt just nu och det gör väl per automatik att man spar lite, säger han.











1 av 4 | Foto: Peter Wixtröm Lundvik kunde bara vänta

Om det skulle hända i sändningen, vad tänker du då?

– Då får vi luta oss tillbaka på att vi faktiskt har repat så hårt som vi har gjort för är det så att tekniken inte håller men vi håller så får det vara så, säger han.

Kan kräva att få sjunga om

Men om det tekniska strulet skulle drabba även torsdagens sändning är den svenska delegationschefen Karin Gunnarsson beredd att kräva att John får sjunga om sin låt.

– Ja, det förutsätter jag. Är det fel från produktionens sida som gör att John inte kan utföra sitt nummer som det ska vara så är det ju deras ansvar, säger hon.

Efter John Lundviks andra genrep på onsdagskvällen är den svenska delegationen nöjdare, även om alla tekniska problem fortfarande inte var lösta.

”Vi är jätteglada. John och The Mamas levererade fantastiskt. Det finns fortfarande saker att slipa på, men helheten är vi mycket nöjda med”, hälsar Karin Gunnarsson via sms.

