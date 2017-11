Jessica Andersson klar: ska tävla i Melodifestivalen

Nöjesbladet avslöjar tre nya namn till tävlingen

Jessica Andersson återvänder till Melodifestivalen.

– Det är en låt som borde tilltala Mello-fansen, säger en väl insatt källa.

Nöjesbladet kan dessutom avslöja ytterligare två artister i vårens startfält.



1 av 2 | Foto: MAGNUS SANDBERG Jessica Andersson återkommer till Melodifestivalen.

Hon har vunnit hela tävlingen. Men också åkt rakt ut ur en delfinal.

Nöjesbladet har tidigare berättat att Jessica Andersson , 44, funnits med i spekulationerna, men kan nu avslöja att hon är helt klar för ännu en Melodifestival. Och den här gången bör hennes bidrag tilltala fansen, om man ska tro Nöjesbladets uppgiftslämnare.

– Det är ingen ballad, utan upptempo. Mer popschlager. Det är en låt som borde tilltala Mello-fansen, säger en väl insatt källa.

Sjunde gången

Det blir Jessica Anderssons sjunde gång i tävlingen. Första gången hon tävlade blev det seger, 2003 med kollegan Magnus Bäcklund, 52, i gruppen Fame med låten ”Give me your love”. Senast Jessica Andersson ställde upp var 2015 med ”Can’t hurt me now”.

Nöjesbladet kan också avslöja att rapparen Moncho är klar för tävlingen. Moncho, som egentligen heter Ramón Monserrat , 29, har tidigare varit med i Uppsala-baserade gruppen Löst Folk. Nu kommer han att tävla som soloartist, enligt Nöjesbladets uppgiftslämnare.

15-årigt stjärnskott

Dessutom är också det unga stjärnskottet Elias Abbas , 15, klar för Melodifestivalen. Elias fyller 16 i december och det är den nedre åldersgränsen för att få ställa upp i Eurovision song contest. Elias ska enligt Nöjesbladets uppgiftslämnare tävla med en låt av producenten och låtskrivaren Hamed ”K One” Pirouzpanah, som i Melodifestivalsammanhang tidigare skrivit bland annat ”I can’t go on”, ”Undo” och ”Blame it on the disco”.

Med de här tre namnen har Nöjesbladet hittills avslöjat 24 av 28 artister i nästa års tävling. SVT kommer att presentera samtliga under en presskonferens på tisdag 28 november.

– Som jag har förstått det är de helt klara med startfältet nu. Möjligen finns det nån kvar som de försöker övertala, men jag tror att de är i princip helt klara nu, säger en källa nära Melodifestivalens redaktion.

Få mer glitter, glamour och schlager i ditt liv - FÖLJ ”VI SOM ÄLSKAR SCHLAGER” PÅ FACEBOOK

FAKTA Artister i Melodifestivalen 2018 Enligt Nöjesbladets källor: 1. Stiko Per Larsson (från ”P4 nästa”) 2. Samir & Viktor 3. Mendez 4. Benjamin Ingrosso 5. Felix Sandman 6. Sigrid Bernson 7. Ida Redig 8. John Lundvik 9. Olivia Eliasson 10. Kikki Danielsson 11. Martin Almgren 12. Jonas Gardell 13. Kalle Moraeus 14. Kamferdrops 15. Renaida Braun 16. Edward Blom 17. Emmi Christensson 18. Dotter 19. Rolandz 20. Liamoo 21. Mariette 22. Jessica Andersson 23. Moncho 24. Elias Abbas Läs mer

Rasande föräldrar - här är tittarstormarna vi minns 00:42

LÄS OCKSÅ Skrällen: Robert Gustafsson tävlar i Melodifestivalen

LÄS OCKSÅ Edward Blom är klar för Melodifestivalen

LÄS OCKSÅ Kikki Danielsson gör schlagercomeback