SVT backar: Kommer inte visa siffrorna som sänkte Lisa Miskovsky

Trots löftet efter tittarnas misstro: Nu backar SVT.

Melodifestivalen kommer inte visa antalet röster som förpassade Lisa Miskovsky till semifinal och tog Faith Kakembo till final.

– Redovisning av samtlig statistik är en felsägning, vi kommer inte gå ut med all rådata, säger Melodifestivalens projektledare Anette Brattström.

Det har fortsatt att storma kring resultatet i Melodifestivalens tredje deltävling.

Tittare har hört av sig till såväl SVT som Aftonbladet och protesterat mot de märkliga siffrorna som gjorde att Faith Kakembo knep den sista finalplatsen medan Lisa Miskovsky fick nöja sig med semifinal.

Faith Kakembo knep den andra finalplatsen tillsammans med Anders Bagge. I bakgrunden står Lisa Miskovsky som tittarna misstänker egentligen skulle ha gått till final.

Ingen utomstående granskning

Även låtskrivare, skivbolag och andra som arbetar i Melodifestivalens kulisser har reagerat över röstningspoängen.

Det som många reagerat på, och som också tydliggjorts i sociala medier med hjälp av en tabell från Wikipedia, är hur poängen i ålderskategorin 16 till 29 år avviker.

Annars bottenplacerade Tribe Friday belönades med gruppens näst högsta poäng medan Lisa Miskovsky fick lägst antal röster i samma kategori.

Bilden som sprids från Wikipedia med slutresultatet.

Väckte det här nån varningssignal när siffrorna kom in så att ni direkt kontrollerade dem?

– När rösterna kommer in så sker det i ett slutet system. Vi går inte in och gör nån manuell handpåläggning eller tar siffror från ett system och skriver in dem i nåt annat. De går från tittaren, den som röstar, rakt ut i tv. Det enda vi påverkar under direktsändningen är vilken ordning vi väljer att presentera poängen. Så vad vi tittade på var att beteendet är normalt. Att siffrorna i 16 till 29 avviker från övriga tittargrupper är normalt, för det är en grupp som gärna vill stå ut, som testar gränser, som är tonåringar och unga vuxna som går emot normen i övrigt, säger Anette Brattström.

Melodifestivalens projektledare Anette Brattström

SVT har inga planer på att låta någon utomstående granska att allt gått rätt till.

– Nej, det har vi inte, säger Melodifestivalens projektledare Anette Brattström.

”Tråkigt att det väcker den här typen av spekulationer”

SVT valde medvetet att lägga poängen från åldersgruppen 16 till 29 sist just för att de var avvikande.

– Vi tyckte att det skulle bli spännande eftersom den också var avgörande för tävlingen. Sen tycker jag att det är tråkigt att det väcker den här typen av spekulationer. Vår avsikt har ju tvärtom varit att vara väldigt transparenta med hur tittarna valt att lägga sina poäng. Men jag förstår att ju mer information man har ju fler frågor väcker det.

Har ni i efterhand kontrollerat att det inte är en programmeringsmiss i appen som gör att siffrorna hamnat fel?

– Absolut. Eller, det gör vi på förhand, så att det är vattentätt. Det gör vi när vi testar appen innan vi sjösätter den.

Men det läggs ju in nya artister varje vecka, har man då dubbelkollat att rösterna hamnar på rätt ställe?

– Artistens namn är inte avgörande i programmeringen, den bygger på ettor och nollor knutet till bidragens nummer. Så vi programmerar inte om koden varje vecka med artisternas namn. Versionen som ligger funkar för sju bidrag och sen benämner vi de sju bidragen vecka för vecka.

Tribe Friday fick bottenpoäng av alla röstgrupper utan den mellan 16 till 29, där gruppen fick näst flest röster.

Lisa Miskovsky jublade över sin semifinalplats i lördags natt, men tittarna ifrågasätter om hon inte borde ha gått direkt till final.

SVT backar: Kommer inte redovisa alla röster

Efter tittarnas starka reaktioner över resultatet skrev Anette Brattström på lördagsnatten i ett sms till Aftonbladet att ”Vi går ut med samtlig statistik efter finalen”.

Det backar hon nu ifrån. SVT kommer inte att särredovisa hur många som röstade på Tribe Friday, Lisa Miskovsky och de andra i ålderskategorin 16 till 29.

– Nej, det kommer vi inte göra. Vi kommer att redovisa samtliga röster som respektive artist har fått totalt. Så ”samtlig statistik” är en felsägning, vi kommer inte gå ut med all rådata. Vi kommer att gå ut med den informationen som vi tycker är mest beskrivande för hur tittarna har röstat.

Det som folk reagerat på är hur poängen kunde falla så olika i ålderskategorin 16 till 29 jämfört med de övriga kategorierna, och då är det intressanta just att få veta hur många som röstade på exempelvis Tribe Friday respektive Lisa Miskovsky just i den ålderskategorin?

– Samtidigt säger vi att det är missvisande information. Syftet med åldersindelningarna är att vi såg att vissa åldrar röstar mer i sin telefon än andra. Vi ser exempelvis tydliga skillnader och att man är mindre engagerad i att rösta i appen om man är över 75 än om man är mellan 10 och 15. Så mängden röster som kommer in blir därför missvisande.

Faith Kakembo på Melodifestivalens scen.

Misstror resultatet

Då innebär det att de som misstror poängen nu också kommer få fortsätta göra det efter finalen?

– Vi kommer vara så transparenta vi vill vara. Av vilken anledning och vilket intresse skulle vi konstruera en tävling med ett eget regelverk och sen vilja gå in och manipulera resultatet?

De som misstror poängen ifrågasätter nog inte i första hand att ni manipulerat resultatet utan snarare att ett misstag kanske skett. Men när ni inte går ut med nedbrutet antal röster per ålderskategori och artist kommer tittarna alltså inte få veta mycket mer än de redan vet?

– De kommer att få veta hur stort antal röster varje artist har fått, vilket de inte vet idag. Jag vill också säga att vi aldrig någonsin varit så här transparenta som vi är idag. Det är första gången som vi visar hur rösterna viktas och värderas jämte varje artist genom hela tävlingen. Det är klart att det öppnar upp för den här typen av teorier, men återigen, det är ett slutet system och vi gör ingen manuell handpåläggning av siffrorna.

Ovisshet för tittarna även efter finalen

Om vi förutsätter att poängen är korrekta, då kan man undra över siffrorna i 16 till 29-kategorin, och om det handlar om att det är väldigt få som röstar i den ålderskategorin, så att ett fåtal röster mycket lättare kan påverka slutresultatet?

– Då kommer du kunna se det i slutet av den här säsongen, när vi släpper hur många röster som Tribe Friday faktiskt fick jämfört med Lisa Miskovsky till exempel.

Men jag kommer inte kunna se hur många som har röstat på dem i respektive ålderskategori.

– Nej, men du kommer kunna se totalen och utifrån det tro jag ändå att du kan dra en slutsats.

Jag är inte säker på att man kan det rent matematiskt.

– Okej.

Man kommer alltså även efter finalen att leva i ovisshet kring hur många som har röstat i respektive ålderskategori?

– Ja.

