Lena Philipssons kupp i Melodifestivalen – värd miljoner för artisten

Experten: ”Ovärderligt” ● Lena Philipssons svar: ”Funnits länge”

Av: Natalie Demirian , Torbjörn Ek

Publicerad: 06 februari 2021 kl. 17.16

Programledaren Lena Philipsson öppnar hela årets Melodifestivalen med att framföra en ny låt.

Det är värt miljontals kronor i reklam.

– Bara att köpa utrymmet i kommersiella tv-kanaler med samma tittarantal, då talar vi om ett par miljoner, säger John Aleman, expert på tv-reklam, till Aftonbladet.

Lena Philipssons, 55, reklamkupp inför miljoner tv-tittare i SVT i kväll är värd flera miljoner. Det bekräftar John Aleman, investment director på mediebyrån Amplifi och expert på tv-reklam, för Aftonbladet.

För två veckor sedan släppte Philipsson en ny musikvideo till ”Lära så länge man lever” och i kväll öppnar hon Sveriges största underhållningsprogram med att framföra den.

Ville ha något nytt

– Det var faktiskt ett förslag, inte just den låten, men att jag skulle sjunga något nytt, det kom från Melodifestivalen själva. De ville att jag skulle sjunga något nytt och relevant, så det gjorde jag ju med glädje så klart. Och så hamnade den där för att det var enklast att få en liten skjuts in i programmet med att starta med musik, säger hon.

Just att det är en ny låt, det är ändå mycket reklamvärde i det också. Hur går dina tankar kring det?

– Nja, reklamvärde, det är faktiskt så att den låten finns på ett album som släpptes i juni så den är ju inte ny, den har funnits länge nu.

Foto: Lotte Fernvall Lena Philipsson under öppningsnumret.

Foto: Lotte Fernvall Lena Philipsson programleder tillsammans med Christer Björkman.

Men John Aleman på mediebyrån Amplifi tvekar inte när han beskriver reklamvärdet för Lena Philipsson som ”ovärderligt”.

– Att få möjligheten att framföra sin nya singel i Melodifestivalen är ovärderligt. Det finns ingen större plattform eller arena i Sverige med samma genomslagskraft. Och då detta evenemang lockar till sig miljonpublik så är det givetvis en dröm att få framföra en ny singel i detta forum, säger han.

”Då talar vi om ett par miljoner”

Att köpa samma reklamtid i exempelvis TV4 hade kostat stora summor pengar.

– Det kan ju som sagt bereda väg för stora framgångar om framträdandet når fram i stugorna. Det kommersiella värdet är signifikant. Men bara att köpa utrymmet i kommersiella tv-kanaler med samma tittarantal, då talar vi om ett par miljoner.

Lena Philipsson programleder Melodifestivalens första deltävling tillsammans med Christer Björkman, 63.

Hon försöker tona ner värdet av att få framföra ny musik i Sveriges största underhållningsprogram och påpekar att det här är den sista musikvideon hon har släppt från det album som kom förra sommaren.

Varför blev det just den låten du framför i Melodifestivalen?

– Därför att jag tycker att den passar väldigt bra i Melodifestival-sammanhanget. Den är glad, den är up-tempo, lättbegriplig och ja, jag tyckte den passar väldigt bra i sammanhanget.

Projektledaren: ”Inte reklam”

När Aftonbladet frågar SVT om beslutet att låta Lena Philipsson framföra en av sina nyare låtar svarar Anette Brattström, projektledare för Melodifestivalen, i ett sms:

”Våra programledare är också Sveriges främsta artister och kommer, precis som Lena gjorde i dag att bjuda på både ny och gammal musik. Det är inte reklam.”

