Oddsen i Eurovision song contest 2023 – första semifinalen

Sverige och Loreen petad från förstaplatsen

Publicerad: Mindre än 3 tim sedan Uppdaterad: Mindre än 1 tim sedan

LIVERPOOL. Vilka länder tar sig vidare till finalen?

Och vilka hamnar i botten?

Här är oddsen inför semifinal 1 i Eurovision song contest 2023.

Det blir en nordisk succé i den första semifinalen av Eurovision song contest. I alla fall om man ska tro oddsen.

Eurovision world sammanställer odds från flera olika sajter. Enligt dem så är det Finland som kniper förstaplatsen, tätt följd av Sverige.

helskärm Käärijä och hans bidrag ”Cha cha cha”

helskärm Käärijä.

Loreens odds i Eurovision 2023

Loreen har varit en storfavorit sedan start och haft absolut lägst odds av alla bidrag i Eurovision song contest 2023. Men i semifinalerna är det endast tittarna som röstar numera. Då Finland och Käärijä har kommit att bli en riktig tittarfavorit så är det nu han som kniper förstaplatsen i just den första semifinalen.

Ser man på oddsen för samtliga bidrag i tävlingen så är det fortfarande Loreen som har lägst odds.

Länderna som hamnar sist i Eurovision

Av femton tävlande bidrag i första semifinalen så tar sig tio vidare till final, och fem åker ut. De fem länder som måste lämna tävlingen enligt oddsen är Nederländerna, Malta, Lettland, Azerbaijan och Irland.

Placering enligt Eurovision world (sammanställning)

Går vidare:

1. Finland: Käärijä - "Cha Cha Cha”

2. Sverige: Loreen - ”Tattoo”

3. Israel: Noa Kirel - ”Unicorn"

4. Norge: Alessandra - ”Queen of Kings”

5. Tjeckien: Vesna - "My Sister's crown"

6. Moldavien: Pasha Parfeny - ”Soarele și Luna”

7. Serbien: Luke Black - ”Samo mi se spava”

8. Schweiz: Remo Forrer - ”Watergun”

9. Portugal: Mimicat – ”Ai Coração”

10. Kroatien: Let 3 - ”Mama ŠČ!”

Åker ut:

11. Nederländerna: Mia Nicolai och Dion Cooper - ”Burning daylight”

12. Malta: The Busker - ”Dance (Our Own Party)”

13. Lettland: Sudden Lights - ”Aijā”

14. Azerbaijan: TuralTuranX - ”Tell me more”

15. Irland: Wild Youth - ”We are one”

Vilket land har vunnit Eurovision flest gånger?

Irland har kammat hem en seger inte mindre än sju gånger (1970, 1980, 1987, 1992, 1993, 1994 och 1996) och ligger i toppen.

Sverige ligger på en andraplats med sina sex vinster (1974, 1984, 1991, 1999, 2012 och 2015). Om Sverige och Loreen vinner i år tangerar Sverige Irlands rekord, och Loreen blir den första kvinnliga artisten att vinna Eurovision två gånger.