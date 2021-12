Tone Sekelius blir första transperson i Mello

”Det är jag lite nervös över”

Mello-skrällen: Tone Sekelius ställer upp i Melodifestivalen.

Med låten ”My way” hoppas hon kunna inspirera folk att gå sin egen väg – och stålsätter sig för att möta mindre öppensinnade personer.

– Att kunna representera och tävla som den första transpersonen, det väger så himla mycket mer än nån trött 45-åring som ska störa sig på att jag är trans, säger hon.

En dag efter att Sverige fick sin första transperson i regeringen står det nu klart att vi nästa år också får vår första transperson som tävlar i Melodifestivalen. Youtube-profilen och influencern Tone Sekelius, 24, kom i februari ut som transperson och bytte då namn från Thomas. Nu är hon klar för Mello 2022 med låten ”My way”.

För Aftonbladet berättar hon att hon skrev låten redan för fyra år sedan tillsammans med låtskrivaren Anderz Wrethov, men att den två gånger ratats av Melodifestivalens redaktion.

– Men så i somras frågade de om jag fortfarande skulle vara intresserad av att vara med. Vi tog ett möte och pratade om det. När Karin (Gunnarsson, tävlingsproducent, reds anm) sen ringde och sa att de faktiskt ville ha mig med kunde jag inte tro det, säger hon.

helskärm ”Det är så konstigt att behöva stå här och predika att jag också är människa”. Tone Sekelius blir första transpersonen i Melodifestivalen.

Gå sin egen väg

Vad handlar låten om?

– Den lyfter samhällsproblem samtidigt som den uppmuntrar folk att gå sin egen väg, my way, go your way. Att vara sig själv, är ett viktigt budskap som jag vill dela med mig av till Sverige.

Du fick mycket kärlek från dina följare när du valde att komma ut, känner du att du kan ta den kärleken med dig in i Mello?

– Jag har fått enormt mycket kärlek från dem som redan har brytt sig om mig och följt mig. Men när jag hamnar i forum med folk som inte aktivt följer mig så kan det lät bli spänningar i åsiktsskillnader, det är jag lite nervös över. För jag kommer att exponeras för alla möjliga typer av människor, inte bara de som aktivt har valt att följa mig. Men att kunna representera och tävla som den första transpersonen, det väger så himla mycket mer än nån trött 45-åring som ska störa sig på att jag är trans. Så får det vara.

helskärm Tone Sekelius tävlar med ”My way” i Melodifestivalen 2022.

”Jag är också människa”

2017 gjorde Tone Sekelius den officiella låten för Stockholms pridefestival, ”One more in the crowd”. Nu hoppas hon på att få igång musikkarriären på riktigt.

– Jag vill dela med mig av den här otroliga låten till folk. Men med ett större perspektiv vill jag sprida kunskap om och representera mitt community. Nånstans ge folk en bild, av mig själv egentligen, som transperson, för jag kan inte representera alla.

helskärm Tone Sekelius

Hon säger att många som inte är insatta har en skev bild av transpersoner.

– Det hoppas jag kunna ändra på. Det är så konstigt att behöva stå här och predika att jag också är människa, men för många är det verkligen ingen självklarhet, så jag är glad över att kunna representera.

Melodifestivalen 2022 har premiär lördag 5 februari. Vilken deltävling Tone Sekelius ska tävla i är ännu oklart.

