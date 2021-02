Danny skrev piktext om Molly Sandén till Mello – ändrade sig

Av: Torbjörn Ek

Publicerad: 06 februari 2021 kl. 10.10

Uppdaterad: 06 februari 2021 kl. 11.41

På ursprungsversionen innehöll ”Dandi dansa” vassa pikar mot Molly Sandén.

Men Danny Saucedo fick kalla fötter – och har skrivit om sin tävlingslåt inför Melodifestivalen.

– Jag tänkte att varför ska jag prata om det här offentligt? Jag kan ju skriva ett mess till henne: ”Så här tycker jag”, säger han inför lördagens deltävling.

Danny Saucedos, 34, Melodifestival-bidrag ”Dandi dansa” har nonsensformuleringar som ”Dum, dumdi, dum, dum” och ”Dan, dandi dansa, dansa med mig”.

– Det är inte jag som är Dandi, dandi är inte nån. Det är är en ordlek, det är bara larv, säger Danny om sin lekfulla text.

– Jag tyckte att det var klockrent dumt. Dumkul. Det finns en medveten dumhet i låten. Jag ifrågasätter att vi i vardagen vet vad vi borde göra, men ändå väljer bort det, för att man först bar måste dansa till sin favoritlåt, eller nåt sånt.



Pikar mot Molly

Men urpsrungstexten till Danny Saucedos tävlingslåt, den som han sjöng på den första demon som SVT tog del av, ska enligt Aftonbladets källor ha handlat om hans tidigare relation med Molly Sandén och innehållit tydliga pikar mot exflickvännen.

Foto: Peter Wixtröm ”Ingen ambition att starta nån slags låtkrig”. Därför skrev Danny Saucedo om texten till ”Dandi dansa” så att den inte handlar om exflickvännen Molly Sandén

Danny Saucedo blir först ställd när Aftonbladet tar upp den ursprungliga låttexten, men erkänner sen att ”Dandi dansa” från början handlat om hans tidigare relation.

Vad fick dig att skriva om texten?

– Jag kände att det hör inte hemma här. Jag har skrivit massa låtar som kanske anspelar på den relationen, men jag tänker att det är inte det jag vill prata om här, så man får välja sina strider. Här passar det sig inte att jag ska...

I Melodifestivalen?

– Ja, varför det liksom. Så därför kände jag att jag skriver om texten.

Vill inte starta låtkrig

Danny Saucedo är sedan slutet av 2019 tillsammans med modellen Anna Eriksson, 24. Förhållandet med Molly Sandén, 28, som han också var förlovad med, tog slut i början av samma år.

Foto: Peter Wixtröm ”Det är är en ordlek, det är bara larv”. Danny Saucedo om nonsenstexten och låttiteln ”Dandi dansa”.

Foto: Peter Wixtröm Danny Saucedo tävlar i Melodifestivalen 2021 med låten ”Dandi dansa”

Molly Sandén har i flera låtar uttryckt sina känslor kring uppbrottet, senast så sent som för två veckor sen i senaste singeln ”Kärlek slutar alltid med bråk”.

Känns det konstigt att folk två år senare fortfarande pratar om och diskuterar den relationen?

– Ja, det är så klart. Det ger ingenting. Sen har ju hon valt att skriva mycket om den och jag tänker att jag gör väl inte det. Jag har skrivit av mig massor, men jag vet inte om det ska delges, förstår du? Av exakt samma anledning tänkte jag att varför ska jag prata om det här offentligt? Jag kan ju skriva ett mess till henne: ”Så här tycker jag”. För det är passé och det tillhör dåtiden. Så därför skrev jag om den och jag har ingen ambition att starta nån slags låtkrig som Maggio och Linnros gjorde.

Molly ”är en vän”

Danny Saucedo refererar till hur Veronica Maggio och Oscar Linnros tidigare kärleksrelation under lång tid fortsatte att stå i centrum i bådas låttexter.

– Det kanske skulle vara strategiskt kul, men nej. Inte med nån som är en vän, säger Danny Saucedo om Molly Sandén.

Vad vill du att folk ska känna när de hör låten?

– Jag tyckte att förra året var ganska skit. så jag kände att jag vill komma med en positiv låt som har massa skön energi. Men så vill jag säga något också. Så jag hoppas att folk känner lättsamhet och glädje. De som hör den underliggande texten hoppas jag tar till sig det. Och de som inte göra det hoppas jag bara blir glada och vill vara liten dandi dansa-dumma med mig.

Publicerad: 06 februari 2021 kl. 10.10