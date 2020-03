De mest spelade Mello-låtarna från 10-talet

Eurovisionvinnarna i topp

avNatalie Demirian

Publicerad: 06 mars 2020 kl. 23.42

Loreen och Måns Zelmerlöw toppar listan.

Loreens stora hit ”Euphoria” är det mest populära Melodifestival-bidraget från 10-talet.

Den andra Eurovisionvinnaren från det decenniet, Måns Zelmerlöws ”Heroes”, hamnar på en andraplats.

2010-talet var ett starkt decennium för Sverige i Eurovision, med två vinster.

Siffror från Spotify visar att Loreens Eurovisionvinnare från 2012, ”Euphoria”, är den mest spelade Melodifestival-låten från 10-talet, baserat på lyssningar de senaste tio åren.

”Heroes” som Måns Zelmerlöw vann med 2015 intar andraplatsen, medan Frans ”If I were sorry” är den tredje mest spelade låten.

Sju av de tio mest spelade bidragen från decenniet är Melodifestivalvinnare. De tre låtarna som inte vann tävlingen, men som ändå tog sig in på topplistan, är Ace Wilders ”Busy doin’ nothin’”, Samir & Viktors ”Bada nakna” och Hasse Anderssons ”Guld och gröna skogar.

Mest spelade bidragen från 10-talet

1. Loreen - ”Euphoria”

2. Måns Zelmerlöw - ”Heroes”

3. Frans - ”If I were sorry”

4. Ace Wilder - ”Busy doin’ nothin’”

5. Samir & Viktor - ”Bada nakna”

6. Sanna Nielsen - ”Undo”

7. Robin Stjernberg - ”You”

8. John Lundvik - ”Too late for love”

9. Hasse Andersson - ”Guld och gröna skogar”

10. Benjamin Ingrosso - ”Dance you off”

