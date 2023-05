Mejla Twitter Torbjörn Ek

Släpp skadeglädjen och låt finländarna vara besvikna ett tag

Tobbe Ek: Låt Finland och Norge vara besvikna så kan vi dansa Cha cha cha till Tattoo

Publicerad: Mindre än 40 min sedan

Detta är en kommenterande text. Analys och ställningstaganden är skribentens.

Att fira Loreens rekordvinst med skadeglädje är lätt.

Men jag vill hellre dansa Cha cha cha och känna mig som Queen of kings.

För hela världen tycks ha fått en låt på hjärnan – stuck like a tattoo.

Det är svårt att inte fnissa när Tre Kronor firar segern över det finska landslaget med orden ”And all I care about is you, you’re stuck on me like a tattoo” i ett inlägg på Twitter.

Men den här skadeglädjen är ett rätt trist sätt att fira Loreens rekordseger.

Våra finska grannar har försökt detsamma när de jublande basunerat ut att ”Cha cha cha” toppade den svenska Spotify-listan före Eurovision-vinnaren ”Tattoo”.’

Politiker vill skrota juryn

Dock missade de då det faktum att Loreens låt gick in på Spotifys globala lista på plats nummer 5 som högst placerade Eurovision-låt någonsin och toppade listorna i nio länder. (Käärijä på plats nummer 7 är den näst högsta placeringen någonsin och ”Cha cha cha toppade streamingtjänsten i sex länder dagen efter Eurovision-finalen”.)

I Norge kräver politiker att jurygrupperna ska skrotas och en medlem i gruppen Keiino tycker att juryn är ”omodern”. Samma grupp som sedan de vann telefonomröstningen, men inte tävlingen, 2019 har fått 48 miljoner streams på fanfavoriten ”Spirit in the sky”. Låten som vann samma år? Den ligger på 1,1 M I L J A R D E R (Duncan Laurence ”Arcade” tog extra fart efter en viralsuccé på Tiktok året efter segern).

helskärm Loreen.

”Absurd konspirstionsteori”

De fans som är besvikna över resultatet har lanserat en absurd konspirationsteori om att Sveriges vinst var bestämd på förhand eftersom nästa år innebär ett 50-årsjubileum sen Abba vann tävlingen. Abbas talesperson svarar med ”önsketänkande från fans” och ”Klar dementi!” när SVT frågar om gruppen tänker återförenas på Eurovision-scenen nästa år.

Andra vädrar sitt missnöje genom att anklaga ”Tattoo” för att vara ett plagiat, men kan inte enas om vilken låt den ska ha kopierat, utan varierar mellan fyra helt olika melodier. (Även ”Cha cha cha” har jämförts med en låt av tyska Electric Callboy, men de rösterna har i alla fall tystnat nu).

”Loreens seger tydlig”

Samtidigt fortsätter Loreen och ”Tattoo” att vara den mest framgångsrika av årets Eurovision-låtar. 65 miljoner streams på Spotify hittills, hennes framträdande i finalen har setts 11 miljoner gånger mot Käärijäs 7,3 och tittar-trean Norges 2 miljoner. Och då är inte Loreens vinnarrepris inräknad.

Loreen var inte bara jurygruppernas favorit, hon var också tv-tittarnas andrahandsfavorit och sammantaget innebär det en tydlig seger. 2016 och 2019 var Eurovision-vinnaren inte favorit hos varken tittarna eller jurygrupperna, men sammantaget tog Jamala och Duncan Laurence hem segrarna då. De vinsterna är lika mycket värda som Bobbysocks 1985, Lordis seger 2006, Conchita Wursts 2014 och nu Loreens vinst 2023.

helskärm Käärijä.

Jag har själv vädrat min frustration över att finländska tv-tittare tycks ha taktikröstat i finalen och nollat Loreen. Men nu vann vi ändå. Så vi kanske ska acceptera att det hörs lite bitter besvikelse från våra grannar i öst och väst. Låta dem vara lite sura och griniga ett tag.

Sen kan vi dansa Cha cha cha, känna oss som Queen of Kings och kanske till och med skaffa oss en Tattoo för att fira att tre nordiska länder för första gången var tittarnas favoriter i Eurovision.