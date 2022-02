Tindersvindlaren sprider John Lundviks musik

Mello-stjärnans chock: ”Sjunger min låt i vad som förmodligen är en till stulen lyxbilen”

Publicerad: Mindre än 20 min sedan

John Lundviks chock: Världens just nu mest uppmärksammade bedragare sprider hans musik – till miljoner.

I videoklipp på Instagram sjunger ”Tindersvindlaren” ”Is it too late for love”.

– Den man som är most wanted just nu sitter och sjunger min låt i vad som förmodligen är en till stulen lyxbilen, säger den svenska artisten förundrat.

Med ”Änglavakt” hoppas han på en ny succé i Melodifestivalen. Men John Lundvik, 39, har en viss oro över att bytet av språk till svenska gör att publiken inte känner igen hans artisteri.

– Det gör det alltid när man ställer upp i Mello. Men det finns också en enorm stolthet i låten som jag kan falla tillbaka på. Och jag tycker att det är häftigt att jag kommer upp som ändå har vunnit tävlingen, och gör det på svenska. Det är oväntat, men det är också det som är utmanande, kicken liksom.

helskärm ”En hyllning till mina barn”. John Lundvik tävlar i Melodifestivalen med ”Änglavakt”.

Vad handlar ”Änglavakt” om?

– Det är en hyllning till mina barn, rakt av. Det har blivit så påtagligt framför allt nu tredje rundan, när vi fick Zoe, att jag vill att de ska känna att jag finns där, det är min känsla av änglavakt, säger han.

Men mitt under förberedelserna inför lördagens deltävling har John Lundvik också råkat ut för en annan typ av uppmärksamhet.

Tindersvindlaren lyssnar på Lundvik

helskärm Ökända bedragaren Simon Leviev, känd från Netflix-dokumentären ”Tindersvindlaren” sjunger John Lundviks ”Is it too late for love” i ett videoklipp som spridits till miljoner tittare.

Med premiären av den nya Netflix-dokumentären ”Tindersvindlaren” har kärleksbedragaren Simon Leviev, 31, också känd som Shimon Hayut blivit en av världens mest uppmärksammade personer. I ett videoklipp som Leviev lade upp på sin Instagram tidigare i veckan, och som visades för tiotals miljoner personer, kör han en lyxbil och sjunger med i John Lundviks Mello-vinnare ”Too late for love”.

– Det är helt galet. Trots att jag både blev berörd och arg när jag såg dokumentären så finns det ändå nånting riktigt coolt med att just den den man som är most wanted just nu sitter och sjunger min låt i vad som förmodligen är en till stulen lyxbilen, säger han och skrattar.

Lundvik blev medveten om hur hans låt återigen börjat spridas internationellt efter att följare börjat höra av sig i sociala medier och skicka klippet till honom.

helskärm ”Det är lite galet, men coolt.” John Lundviks förvåning över att ”Tindersvindlaren” Simon Leviev sprider hans musik.

”Han fick 21 miljoner views”

Den svenska Mello-stjärnan kan inte bestämma sig för om han är mest upprörd över hur ”Tindersvindlaren” lurat till sig mångmiljonbelopp från kärlekstörstande kvinnor, eller lite glad över att musiken får så stor spridning.

– Det är lite surrealistiskt också att han väljer ”Is it too late för love”, när det är just love han förstört. Men han fick 21 miljoner views på det klippet. Det är lite galet, men coolt.

Men vad innebär det här? Kommer du bli förknippad med Tindersvindlaren från och med nu?

– Hahaha svar: nej!

John Lundvik tävlar med låten ”Änglavakt” i Melodifestivalens andra deltävling som sänds på SVT1 lördag 12 februari 20.00.

