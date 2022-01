SVT i nya krismöten om Melodifestivalen 2022

Fortfarande inget besked om Mello-turnén – Lena Hallengren: ”Från 19 januari kommer det vara ett deltagartak på 500 personer”

Efter de nya striktare restriktionerna: SVT ger fortfarande inga besked till publiken om Mello-turné kommer ställas in.

Under måndagseftermiddagen har Melodifestivalens ledning suttit i nya krismöten med sina medarrangörer Live Nation och All things live.

”Vi återkommer med svar så snart ett beslut har fattats”, skriver Melodifestival-chefen Anette Brattström i ett sms.

Den officiella biljettförsäljaren Ticketmaster säljer fortfarande biljetter till Melodifestivalens totalt 18 shower, varav sex direktsändningar och 12 generalrepetitioner, som är planerade att äga rum sex veckor i sträck från första helgen i februari.

Två dagar före jul kunde Aftonbladet berätta att SVT då suttit i krismöten med Live Nation som är ansvariga för att arrangera publikdelen av turnén för att se hur tävlingen skulle kunna gå att genomföras inför, eller utan, publik på allt från Malmö Arena, till Saab Arena i Linköping och Friends Arena i Solna.

Nu kan Aftonbladet avslöja att krismötena återigen har avlöst varandra i tv-huset efter regeringens besked om ännu striktare restriktioner.

helskärm Finalen av Melodifestivalen i mars 2020, ett av de sista stora publikevenemangen innan coronarestriktioner infördes i Sverige första gången.

helskärm Socialminister Lena Hallengren.

Under måndagens presskonferens tillsammans med Folkhälsomyndigheten gick företrädare för regeringen ut med att man vill införa ett tak med max 500 personer för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. För att kunna genomföra detta måste dock först nya förordningar införas som kan möjliggöra den typen av begräsningar.

Hallengren om Mello: ”Ligger framåt i tiden”

Enligt socialminister Lena Hallengren kommer de begränsningarna att kunna införas från 19 januari. Hon blir dock svävande när Aftonbladet frågar om Melodifestivalens arenashower kommer att kunna äga rum inför publik.

Melodifestivalen säljer biljetter till arenashower i februari och mars. Kommer de kunna genomföras, eller finns det risk att det inte blir av?

– Det kan jag inte svara på. Just nu är det begränsningar av kontakt och mot trängsel, från 19 januari kommer det också vara ett deltagartak på 500 personer. Men som du säger ligger det framåt i tiden så det är för tidigt att svara på, säger hon.

Melodifestivalens första genrep inför publik är planerat att äga rum om mindre än fyra veckor, fredag 4 februari, följt av en direktsänd tv-show dagen därpå.

helskärm Melodifestivalen i Luleå 2020, när publiken fortfarande tilläts fylla arenorna.

helskärm Annette Brattström, Melodifestivalens projektledare.

SVT: ”Ser över olika alternativ”

Enligt uppgifter till Aftonbladet har Melodifestivalens ledning därför under måndagseftermiddagen suttit i krismöten med sina samarbetspartners, konsert- och eventarrangörerna Live Nation och All things live, som tidigare hette Blixten & Co.

Men trots att 10 000-tals biljetter redan sålts till arenashowerna, och Live Nation före jul gick ut med att de sex tv-sändningarna i princip var slutsålda, ger SVT inga besked om huruvida turnén kan bli av som planerat eller inte.

Aftonbladet når SVT:s projektledare för Melodifestivalen, Anette Brattström, via sms:

”Vi sitter just nu tillsammans med våra samarbetspartners för att se över olika alternativ. Vi återkommer med svar så snart ett beslut har fattats”, skriver hon.

