Tomas Ledins beslut – skjuter inte upp konserten

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan

helskärm Tomas Ledin.

Tomas Ledin ger klara besked.

Han kommer inte att skjuta upp sin konsert för Melodifestivalens skull.

”Skulle jag svika er som, från norr till söder, reser till huvudstaden just på min födelsedag?” skriver artisten på Instagram.

Den 25 februari firar Tomas Ledin 70 år med ett stort födelsedagsfirande på Avicii Arena, också känt som Globen. Det innebär att det blir omöjligt för SVT och Melodifestivalen att spela in alla deltävlingar från arenan.

Tomas Ledin vill inte svika fansen

På Instagram skriver Ledin om beslutet att inte flytta konserten på grund av Melodifestivalen.

”Skulle jag svika er som, från norr till söder, reser till huvudstaden just på min födelsedag? Svika er, runt 10 000 glada, som kommer till firandet av min stora dag? Jag tror inte det”.

”Det enda som kan ändra planerna är ett litet elakt men välbekant virus. Live Nation följer utvecklingen noga. Ett beslut om eventuellt ändrade planer på grund av just och endast det, tas senast i början på nästa vecka.”

Melodifestivalen stoppas från Globen

Aftonbladet har tidigare skrivit om hur artisten kan bli en stoppkloss mellan Melodifestivalen och Globen. Efter beskedet om en inställd turné meddelade SVT i sista minuten att den första deltävlingen kommer att hållas i Globen.

Hur det blir med resterande deltävlingar är ännu oklart. Det som däremot är klart är att deltävling fyra inte kommer att kunna hållas i Globen just på grund av Ledins födelsedagsfirande.

helskärm Tomas Ledin firar 70 år med en konsert i Avicii arena, Globen, den 25 februari.

Ingen reservplan

Som Aftonbladet tidigare har avslöjat har SVT och medarrangörerna Live Nation och All things live inte haft någon reservplan i händelse av att turnén skulle ställas in. De började därför inte leta efter någon reservarena förrän en och en halv vecka in i januari.

När Aftonbladet ringer upp Peter Uksila, Melodifestivalens projektledare på Live Nation, svarar han först inte alls. Kort därefter ringer han upp, men samtalet bryts direkt efter att Aftonbladets reporter presenterat sig.

Efter ännu en uppringning svarar Peter Uksila, men låter meddela att Live Nation återkommer med svar gällande Ledins Instagraminlägg och en eventuell reservplan under onsdagen.

Aftonbladet har sökt Tomas Ledin.

Publisert: Publicerad: 01 februari 2022 kl. 22.58

