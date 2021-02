Melodifestivalen SCHLAGERN PRESENTERAS AV

Eric Saade om Dannys hjärtkupp i tv: ”Jag förstod ingenting”

Fick höra om tilltaget först efteråt

Av: Torbjörn Ek

Publicerad: 26 februari 2021 kl. 20.20

Eric Saade såg aldrig Danny Saucedos hjärtkupp i sändningen.

Han vet fortfarande inte vad Melodifestival-konkurrentens hälsning hade för syfte.

– Han älskar väl mig väldigt mycket helt enkelt, säger Saade och skrattar.

Eric Saade, 30, satt inte bänkad under Melodifestivalens första deltävling. I stället fick han höra talas om Danny Saucedos, 35, hjärtkupp i direktsändningen först efteråt.

– jag såg inte den, jag fick reda på det efteråt. jag förstod först ingenting: ”Varför säger folk att jag var med?” Jag fattade ingenting. Sen tänkte jag väl bara: ”Det var kul”. Eller, jag vet inte vad han menade. Jag har inte snackat med honom sen dess, så jag vet inte.

Foto: Peter Wixtröm ”Jag kan inte tala för honom”. Eric Saade ser ingen konkurrens mellan sig själv och Danny Saucedo.

Hjärtkupp i direktsändning

När Danny Saucedo gick vidare till final med låten ”Dandi dansa” och skulle sjunga sin låt en gång till hade han plötsligt klottrat ett hjärta på sin kartong-scenografi och i hjärtat stod Saades namn.

– Jag vet faktiskt inte vad jag ska tänka kring det, för att... han och jag... han älskar väl mig väldigt mycket helt enkelt. Och jag honom. Sen har jag förklarat för honom att det aldrig kommer bli nåt.

Eric Saade skrattar stort när han säger det.

Du har inte planerat in nån egen hälsning?

– Alltså, jag hade gärna gjort det, men mitt nummer är otroligt cleant. Det finns inga kartonger, det finns inget att.. Så det är svårt tror jag faktiskt. Annars hade jag garanterat gjort det.

Foto: SVT Danny Saucedos hjärta till Eric Saade.

Senast de möttes i Melodifestivalen, 2011, vanns tävlingen av Saades ”Popular” medan Saucedos ”In the club” kom tvåa. Då hette Saades flickvän Molly Sandén, 28. När Saucedo och Molly Sandén två år senare inledde ett förhållande skrev Saade på twitter, i ett inlägg som senare raderades:

”Han är nummer två! Som vanligt!

Foto: MAGNUS SANDBERG Grattispuss 2011. Danny Saucedo och Eric Saade ger varandra en grattis- respektive tröst-puss efter finalen i Melodifestivalen där Saade segrade.

Resultatet viktigare för 10 år sen

Att både Eric Saade och Danny Saucedo nu ställer upp i Melodifestivalen igen har målats upp som den ultimata uppgörelsen. Men de själva vill inte se det så.

– Det var länge sen jag hörde nåt från Eric över huvud taget, jag vet inte vad han har gjort. Det ska bara bli kul och jag hoppas för hans skull att det är en bra låt och han får liksom plats att ta plats, sa Danny om Eric i början av februari.

Finns det konkurrens mellan er?

– Det tror jag inte. Inte från mitt håll i alla fall, säger Eric Saade.

– Jag kan inte tala för honom, men känslan är väl i alla fall att både han och jag är med för att släppa våra nya singlar och för att vi älskar Christer (Björkman, som gör sitt sista år med Melodifestivalen, reds anm). Resultatet kanske var viktigt för 10 år sen. Nu är det klart att det är skitkul och jag känner att jag har en Europahit och det vore jättekul om svenska folket vill skicka den till Eurovision.

Eric Saade tävlar med ”Every minute” i Melodifestivalens fjärde deltävling som sänds på SVT1 lördag 20.00.

