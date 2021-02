SVT vägrar ändra i Dannys bidrag efter nummerhaveriet

Madeleines vädjan till Melodifestivalen: Blurra

Av: Victor Stenquist

Publicerad: 07 februari 2021 kl. 12.33

Uppdaterad: 07 februari 2021 kl. 14.54

SVT kallar det en ”charmig blinkning som gick fel”.

Men för Madelene som under lördagskvällen utsattes för rena telefonterrorn har mardrömmen fortsatt.

Under natten och söndagsmorgonen har samtal och sms fortsatt strömma in – och SVT vägrar åtgärda felet.

Under Danny Saucedos kartongfyllda framträdande flimrade ett telefonnummer förbi. Bredvid fanns uppmaningen ”RING”.

Och det gjorde folk.

Numret ska leda till en av Dannys vänner och SVT har kallat den ”blinkning till en bekant” när Aftonbladet rapporterade om kuppen under lördagskvällen.

Fortsatt under natten

De framgick också att många av misstag ringt Madelene, bosatt söder om Stockholm, då hennes mobilnummer lätt kunde misstolkas för det i rutan.

Och det har inte slutat.

– Det har fortsatt hela natten och även nu på morgonen. Vissa lämnar meddelande och andra sms, men de flesta bara ringer, säger Madelene till Aftonbladet under söndagen.

Foto: PRIVAT Madelene blev nedringd under lördagskvällen.

Foto: PRIVAT Hon fick en mängd sms.

När Madelene under kvällen försökte kontakta SVT hamnade hon i växeln och ombads ringa på måndag.

Om någon på SVT försökt kontakta henne är oklart.

– Nej, jag har inte svarat på några samtal sedan i går kväll.

Madelene hade önskat att SVT blurrat numret från Dannys bidrag redan på lördagskvällen för att stoppa inflödet av samtal och sms, men originalversionen ligger kvar.

Så även under söndagen.

”Vi går inte in och klipper i programmet inför uppladdningen på SVT Play, alla artisters originalframträdanden finns att se. Det är som sagt olyckligt att telefonnumret har förväxlats med ett annat”, uppger Melodifestivalens projektledare Anette Brattström i en skriftlig kommentar till Aftonbladet.

”Hoppas det slutar snart”

Hon vill inte svara på frågor kring händelsen eller varför man inte i efterhand kan blurra telefonnumret från sändningen på SVT Play.

”Vi kommer inte lämna några ytterligare kommentarer om detta”, låter Anette Brattströms presskontakt meddela.

SVT:s beslut lär innebära att Madelens telefon får gå fortsatt varm.

– Det känns ju inte jättekul. Jag hade självklart hellre sett att de hade tagit bort det. Jag hoppas mest att det slutar snart, säger hon.

Enligt Danny Saucedos agentur kommer telefonnumret inte vara kvar när bidraget genomförs i Melodifestivalens final.

Resultat i deltävling 1

Direkt till final: Danny Saucedo med ”Dandi dansa” och Arvingarna med ”Tänker inte alls gå hem”.

Till Andra chansen: Paul Ray med ”The missing piece” och ”Pretender” med Lillasyster.

Femte plats, utslagen: Jessica Andersson med ”Horizon”.

Sjätte plats, utslagen: Kadiatou med ”One touch”.

Sjunde plats, utslagen: Nathalie Brydolf med ”Fingerprints”.

Schlager manager – så tävlar du

✓ Gå in på manager.aftonbladet.se

✓ Alla med Plus tävlar utan extra kostnad.

✓ Har du Pluskonto kan du skapa upp till fem ”lag” och dela med barn och familj.

✓ Att skaffa Plus kostar 29 kr första månaden, därefter 99 kr - fritt att säga upp när du vill.

Regler

✓ Vid varje av de fyra deltävlingarna: Tippa vilka två bidrag som går direkt till final och vilka två som går till Andra chansen.

✓ Andra chansen: Välja vilka fyra bidrag som vinner de fyra duellerna.

✓ Finalen: Tippa rätt placering på alla 12 finalister.

✓ Utslagsfråga: Vinnarens totalpoäng i finalen.

OBS! Du kan anmäla dig redan nu på manager.aftonbladet.se men det går också att byta dina tips fram till att röstningen stänger för varje deltävling.

Priser

1-3:e pris: Apple iPhone 12 64 GB (värde 9900 kr).

Du kan också vinna bonuspriser i Aftonbladets schlagerexpert Tobbe Eks egen liga, anslut till #jagslårtobbeek inne i spelet (iPad i första pris).

Där kan du också skapa din egen "hashtag-liga" och utmana vänner.



All info hittar du på manager.aftonbladet.se

KOPIERA LÄNK

Publicerad: 07 februari 2021 kl. 12.33