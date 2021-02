Melodifestivalen SCHLAGERN PRESENTERAS AV

Eric Saade om varma scenkläderna: ”Kommer att svettas”

Mellostjärnan: ”Varm innan jag har kommit in på scen”

Av: Natalie Demirian

Publicerad: 27 februari 2021 kl. 19.18

ANNEXET. Svetten forsar när Eric Saade genomför sitt avancerade dansnummer.

Mellostjärnan uppträder dessutom med en varm stickad väst över en skjorta.

– Folk kommer att se att man kämpar, säger han.

Under repetitionerna har Eric Saade, 30, sett genomblöt ut.

De konstanta dansrörelserna tillsammans med lager på lager-kläder gör att svetten rinner hos förhandsfavoriten.

– Det är varmt, säger han på fredagskvällens presskonferens.

Foto: Jimmy Wixtröm Svettigt, Eric Saade.

Foto: Jimmy Wixtröm Eric Saade under fredagens genrep i Melodifestivalen.

Men artisten trycker också på att han under varje rep även repat innan han har kommit in på scenen, och är redan då svettig.

– Lördag kväll gör jag inte det. Så jag har varit varm innan jag har kommit in på scen varje gång. Men man gör det bara en gång när det väl gäller, så det ska nog funka. Men det är klart, jag kommer att svettas. Folk kommer att se att man kämpar, det är väl nice i för sig.

Tidigare under veckan har han haft på sig en stor stickad tröja ovanför en skjorta. Men under fredagskvällens rep var ärmarna avkapade på tröjan, som nu ser ut som en stickad väst i stället.

– Det var faktiskt tanken hela tiden, det är samma tröja och tanken var att den skulle se ut som den gjorde i dag. Vi hann bara inte det förrän i dag.

Foto: Jimmy Wixtröm Helt slut efter repet. Eric Saade pustar ut medan svetten rinner.

Eric Saade har ett tekniskt avancerat nummer, som gör att tajmingen är viktigare än någonsin för att ingenting ska gå fel.

– Mitt nummer bygger mycket på en one-take. Det innebär att om vi är två sekunder i kameraschemat, då har vi två sekunder att hämta in hela tiden. Då kan saker gå fel, men det kommer säkert att sitta lördag kväll.

