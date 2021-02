Slarvar SVT bort detta har de bara sig själva att skylla

Publicerad: 06 februari 2021 kl. 13.12

Ungefär så här:

Allt har förändrats och ingenting har hänt.

Hej och hallå.

Har det hänt något sedan sist?

Tro det eller ej – inte ens Melodifestivalen går hel ur en pandemi. Det sista som kommer duka under i Sverige efter apokalypsen i en sista gnyende snabbrepris blir i år något annat.

Låtarna står för tillfället inte centrum. Turnén är inställd. Det blir ingen publik. Det blir inga ballonghav. Vissa tycker säkert att det är ett fall framåt.

I stället får artisterna verkligen stå och uppträda inför ett gäng kameror och lite SVT-personal utrustade med larm som piper om de står för nära varandra i konsertlokalen Annexet i Stockholm.

Nu kör vi.

Vad en nedbantad version av Melodifestivalen egentligen innebär är svårt att veta. Blir det ungefär som vanligt eller för stumt? Kommer det att kännas kartong-tv från 1984 eller 2021? Hur mycket betyder en publik under tävlingen egentligen? Är en snabbrepris samma sak om den inte också kan visas i en fullsatt hockeyhall i Göteborg?

Kan de nya förutsättningarna påverka röstresultatet? Hamnar musiken i större fokus? Kan manuset och underhållningen som ramar in bidragen få en nytändning och hålla samma klass som säsongen 2016? Det vore i så fall den första positiva bieffekten av det förbannade viruset.

Och inte minst: kommer Melodifestivalen att kunna håva in fler tittare i år eftersom i princip inget annat händer? Till och med krogen har ju stängt när programmet börjar. Om SVT slarvar bort den här möjligheten kan de inte skylla på något annat än sig själv.

Jag gissar att tävlingen får ett lite mer vänligt och positivt bemötande i år än förut, åtminstone i en vecka. Det är bättre att någonting händer än ingenting alls. Den sentimentala åsikten om att programmet är en trygg punkt i en orolig tid kan säkert visa sig stämma.

För även om allt är knäppt och annorlunda har ingenting förändrats. Det är fortfarande svårt att veta om klockan är 2007, 2011 eller 2021 i Melodifestivalen. Formatet har ungefär samma innehåll och grundstruktur. Maskinen matar på.

Danny Saucedo är fortfarande den stora favoriten. Jessica Andersson står fortfarande kvar på scenen. Lena Philipsson är en av programledarna och det är lite hårdrock och lite ballader och lite ”Idol”-artister.

Dessutom kan världen släckas ner av ett virus, tornen i New York falla, Donald Trump bli president och nazister kallas för sossar på Twitter. I slutändan står ändå Arvingarna där igen och poserar som om det var 1989, helt oberörda av världens samlade galenskap.

För tillfället känns det faktiskt helt ok.

Så take it away, Mr Janebrink.

FAKTA Larssons spåkula Till final Danny Saucedo

Det vore direkt orättvist om Danny får frakta sina flyttlådor någon annanstans än till final. Arvingarna

Dansbandsvärldens svar på superhjältarna Fantastiska Fyran.

Andra chansen Jessica Andersson

Vem har sagt att hon behöver en bra låt? Sådant är bara viktigt för unga amatörer. Paul Rey

Låten är antagligen lite för lågmäld och försiktig för att gå långt, men vem ska annars vara här? LÄS MER

Schlager manager – så tävlar du

✓ Gå in på manager.aftonbladet.se

✓ Alla med Plus tävlar utan extra kostnad.

✓ Har du Pluskonto kan du skapa upp till fem ”lag” och dela med barn och familj.

✓ Att skaffa Plus kostar 29 kr första månaden, därefter 99 kr - fritt att säga upp när du vill.

Regler

✓ Vid varje av de fyra deltävlingarna: Tippa vilka två bidrag som går direkt till final och vilka två som går till Andra chansen.

✓ Andra chansen: Välja vilka fyra bidrag som vinner de fyra duellerna.

✓ Finalen: Tippa rätt placering på alla 12 finalister.

✓ Utslagsfråga: Vinnarens totalpoäng i finalen.

OBS! Du kan anmäla dig redan nu på manager.aftonbladet.se men det går också att byta dina tips fram till att röstningen stänger för varje deltävling.

Priser

1-3:e pris: Apple iPhone 12 64 GB (värde 9900 kr).

Du kan också vinna bonuspriser i Aftonbladets schlagerexpert Tobbe Eks egen liga, anslut till #jagslårtobbeek inne i spelet (iPad i första pris).

Där kan du också skapa din egen "hashtag-liga" och utmana vänner.



All info hittar du på manager.aftonbladet.se

Av: Markus Larsson

KOPIERA LÄNK

Publicerad: 06 februari 2021 kl. 13.12

LÄS VIDARE