Anis Don Deminas hälsoresa – har gått ner 30 kilo

Programledaren om viktnedgången: ”Mår bättre än någonsin”

Av: Natalie Demirian

Publicerad: 12 februari 2021 kl. 19.42

ANNEXET. Han har gått ner 30 kilo sedan Melodifestivalen förra året.

Nu mår Anis Don Demina bättre än någonsin.

– Jag tar hand om mig själv och har tagit väldigt bra beslut.

Anis Don Demina, 27, gjorde succé i Melodifestivalen förra året och kom på en femte plats med ”Vem e som oss”.

När han nu, ett år senare, kliver in på presskonferensen syns det att Youtubestjärnan har genomgått en stor hälsoförändring.

– Sedan har det varit pandemin också som har gjort det väldigt enkelt att inte gå och festa så mycket, utan gå och träna, spela mycket padel, äta bra. Kosten är allt i slutet av dagen, säger han och fortsätter:

– Men jag mår bättre än vad jag någonsin har gjort och jag orkar mycket mer.

Foto: ROBIN LORENTZ-ALLARD Anis Don Demina i finalen 2020 med bidraget ”Vem e som oss”.

Anis Don Demina hade orkat mycket mer om han hade tävlat med ”Vem e som oss” i år istället, säger han.

– Jag var helt död efter varje rep, det var som ett zumba-pass. Då vägde jag också 30 kilo mer.

30 kilo, hur har du gjort för att gå ner så mycket?

– Jag har ätit rätt, det är kalorier in och kalorier ut, det är inte så svårt. Det är också för att må bra.

Det har blivit som en livsstil, säger han, och inte en temporär bantning.

Foto: Peter Wixtröm Anis Don Demina 2021.

Han är dessutom nykär i flickvännen Filippa Toremo, 24, som han har varit tillsammans med drygt två månader.

Hur mycket har det spelat in i välmåendet?

– Det är klart att man är glad när man är kär.

Anis Don Demina leder den andra deltävlingen tillsammans med Oscar Zia, 24, och Christer Björkman, 63.

Foto: Peter Wixtröm Anis Don Demina.

