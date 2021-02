Melodifestivalen SCHLAGERN PRESENTERAS AV

SVT-medarbetaren tillbaka på Mello – trots drogdom

Greps på artisthotellet – försökte kasta ut knark genom fönstret

Av: Torbjörn Ek

Publicerad: 11 februari 2021 kl. 08.35

Uppdaterad: 11 februari 2021 kl. 09.13

Trots nolltolerans: Den nyckelperson som förra året greps på artisthotellet för droginnehav arbetar åter med Melodifestivalen.

Så sent som i november dömdes medarbetaren till böter för brottet.

– Hen ingår inte längre ingår i vår fasta personal. Det var uteslutet inför i år, säger Melodifestivalens tävlingsproducent Karin Gunnarsson.

SVT och Melodifestivalens ledning har gång på gång upprepat att de har nolltolerans mot droger.

Men nu kan Aftonbladet avslöja att den nyckelperson inom Melodifestivalens produktion, som förra året greps på artisthotellet under en knarkrazzia och senare fälldes i tingsrätten för droginnehav, återigen arbetar med SVT:s flaggskepp.

Det rör sig om en frilansande medarbetare som denna gång har en mindre framträdande roll än förra året.

– SVT och Melodifestivalen har fortsatt nolltolerans när det gäller droger, säger SVT:s tävlingsproducent Karin Gunnarsson.

Foto: ROBIN LORENTZ-ALLARD Polis på artisthotellet i Eskilstuna under Melodifestivalen 2020.

Greps i fjol

Personen som det rör sig om, som förra året hade en nyckelroll i Melodifestivalens produktion, greps då av polis på artisthotellet märkbart påverkad. Personen förnekade dock att denne tagit droger och kastade också ut knark genom fönstret när hotellets vakter konfronterade personen.

Brottet ledde till rättegång och i november dömdes den frilansande SVT-medarbetaren till dagsböter för ringa narkotikabrott på sammanlagt 9 600 kronor.

Hur kommer det sig att en frilansande medarbetare som greps under förra årets turné får en ny chans i år?

– Vi tror inte på livslånga domar. Rättsprocessen i fråga är avslutad och hen har erlagt de dagsböter som hen dömdes till, säger Karin Gunnarsson.

Men vad betyder en nolltolerans om personen ändå är välkommen tillbaka i år?

– Det har inneburit konsekvenser. Hen är intagen via skivbolag och ingår inte längre i vår fasta personal. Det var uteslutet inför i år.

Vad har ni sagt till den här personen inför i år?

– Jag har haft en dialog med personen i fråga. Jag kommer inte gå in ytterligare på vårt samtal, men det har varit väldigt rakt mellan oss.

Aftonbladet har utan framgång sökt den frilansande medarbetaren.

Foto: ROBIN LORENTZ-ALLARD Melodifestivalens tävlingsproducent Karin Gunnarsson.

Schlager manager – så tävlar du

✓ Gå in på manager.aftonbladet.se

✓ Alla med Plus tävlar utan extra kostnad.

✓ Har du Pluskonto kan du skapa upp till fem ”lag” och dela med barn och familj.

✓ Att skaffa Plus kostar 29 kr första månaden, därefter 99 kr - fritt att säga upp när du vill.

Regler

✓ Vid varje av de fyra deltävlingarna: Tippa vilka två bidrag som går direkt till final och vilka två som går till Andra chansen.

✓ Andra chansen: Välja vilka fyra bidrag som vinner de fyra duellerna.

✓ Finalen: Tippa rätt placering på alla 12 finalister.

✓ Utslagsfråga: Vinnarens totalpoäng i finalen.

OBS! Du kan anmäla dig redan nu på manager.aftonbladet.se men det går också att byta dina tips fram till att röstningen stänger för varje deltävling.

Priser

1-3:e pris: Apple iPhone 12 64 GB (värde 9900 kr).

Du kan också vinna bonuspriser i Aftonbladets schlagerexpert Tobbe Eks egen liga, anslut till #jagslårtobbeek inne i spelet (iPad i första pris).

Där kan du också skapa din egen "hashtag-liga" och utmana vänner.



All info hittar du på manager.aftonbladet.se

KOPIERA LÄNK

Publicerad: 11 februari 2021 kl. 08.35