Lance Hedman klar för Melodifestivalen 2022

Aftonbladet avslöjar: Magdalena Graafs och Magnus Hedmans son med i tävlingen

Lance Hedman solodebuterar som artist.

Aftonbladet kan avslöja att kändissonen och tv-profilen har fått en plats i Mello 2022.

– Han lär överraska tv-tittarna, säger en källa med god insyn.

Under hösten har Lancelot ”Lance” Hedman, 21, medverkat i Kanal 5:s och Discovery+:s realityserien ”Behandlingen” och berättat om sitt alkoholberoende. Efter årsskiftet kommer tv-tittarna att få se en helt annan sida av kändissonen.

Aftonbladet kan idag avslöja att han har fått en plats i Melodifestivalen nästa år och kommer att tävla som soloartist.

– Han har ju gett ut house och dance-musik med sin kompis förut, som Lance & Linton, men nu blir det här som soloartist, säger en uppgiftslämnare.

– Det här låter helt annorlunda än det han har gjort tidigare, och det är en riktigt bra låt. Han lär överraska tv-tittarna, säger en person som har hört en demoversion av Lance Hedmans tävlingslåt.

helskärm Lance Hedman (längst till höger) syns under hösten i realityserien ”Behandlingen” med (från vänster) Jackie Ferm, Ola Rapace, Ängie Dehn, Håkan Hallin och Andreas Kleerup.

Tävlade i ”Let’s dance”

Lance Hedman är son till Magdalena Graaf, 46, och Magnus Hedman, 48, och har synts dels i sin mammas realityserie ”Systrarna Graaf” och även i den egna ”Lance vs livet”. Han har också tävlat i ”Let’s dance” i TV4.

Musikaliskt har han haft framgångar i duon Lance & Linton med framför allt låtarna ”Sunshine” och ”Best time’s right now” som har streamats över 14 miljoner gånger vardera. Lite i skymundan har han hunnit släppa en sololåt på Spotify också, men Melodifestivalens blir hans verkliga debut som soloartist.

Lance Hedmans moster Hannah Graaf, 43, har tävlat i Melodifestivalen, 2006, med låten ”Naughty boy” som inte tog sig vidare från sin deltävling. Mer succé hade hon tillsammans med sin syster i gruppen ”Graaf” som i slutet av 90-talet hade listframgångar med låtar som ”You Got (What I want)” och ”Give it up”.

helskärm Lance Hedman.

Fakta Klara för Melodifestivalen 2022 ...enligt Aftonbladets källor: Robin Bengtsson Liamoo Klara Hammarström Alvaro Estrella Angelino Lance Hedman I reglerna för Melodifestivalen ingår en munkavle på låtskrivare och artister som gör att de inte öppet får kommentera sin medverkan i tävlingen förrän SVT gett sitt tillstånd. Aftonbladet förlitar sig därför på väl insatta källor för att i förhand kunna rapportera vilka artister som SVT väljer ut till tävlingen. Inför 2021 års Melodifestivalen avslöjade vi 27 av 28 akter, 2020 kände Aftonbladets läsare till 21 av 28 artister på förhand och 2019 hade vi avslöjat 24 av 28 tävlande. Läs mer

Publisert: Publicerad: 07 november 2021 kl. 14.52