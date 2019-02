Oscar Enestad + FÖLJ

Oscar Enestad, 21, berättar om kampen för kärleken

Sjunger om att föräldrarna hade svårt att acceptera: ”Tufft i början”

avTorbjörn Ek

MELODIFESTIVALEN 7 februari 2019 09:48

MALMÖ. Hans föräldrar ville först inte acceptera förhållandet med Cecilia Dahlbom, 50.

Nu tävlar Oscar Enestad, 21, i Melodifestivalen med en låt som handlar om sin kamp för kärleken.

– Det tuffaste man kan gå emot är sitt eget blod, säger han.

När Oscar Enestad, 21, ställer sig på Melodifestivalens scen på lördag kommer han sjunga textraderna ”I love, I love, I love it, my parents don’t like it”.

Texten är självbiografisk och handlar om hans kamp för kärleken till sin Cecilia Dahlbom, 50.

– Den handlar om att man ska få älska vem man vill. Den handlar om att stå upp för sig själv och följa sitt hjärta, oavsett vad nån säger. Jag har skrivit utifrån mitt perspektiv med mig och min tjej, säger Oscar.



1 av 2 | Foto: ROBIN LORENTZ-ALLARD Oscar Enestad, 21, deltar i Melodifestivalen 2019.

”Det var tufft i början”

Oscar och Cecilia har varit ett par sedan maj 2015 och väckte uppmärksamhet när de för första gången syntes offentligt tillsammans under Melodifestivalen 2017.

När du sjunger att dina föräldrar inte gillade det, var det så det var för er i början?

– Ja, det var tufft i början. Men nu är det bra, säger han.

– Samtidigt tycker jag att det är en bra rad. Det tuffaste man kan gå emot är sitt eget blod. Därför var det fint på nåt sätt att fin den för då visar det att man står upp för sig själv till hundra procent och det gör jag.

Vill inte tänka tävling

Förra året kunde han se forna bandkollegan från FO&O, Felix Sandman, 20, göra solosuccé i Melodifestivalen och nu hoppas Oscar på samma sak.

– Men jag vill inte vara för mycket uppe i tävlingstänkandet. Jag var mycket det när vi tävlade med FO&O, och då blir lätt förväntningarna och det man hoppas på så stora så man känner sig nedslagen om det inte går så. Nu vill jag bara göra min låt så bra jag kan. Jag älskar verkligen min låt.

Kommer familjen hit på lördag?

– Nej, de jobbar allihop.

Vilka kommer hit och stöttar dig då?

– Det får du se. Nån person som jag tycker väldigt mycket om kommer hit, säger han och ler.

Oscar Enestad tävlar med låten ”I love it” i Melodifestivalens andra deltävling på lördag 20.00 i SVT.

