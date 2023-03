Melodifestivalen Bevakningen av schlagern presenteras av

Besvikelsen: De föll på målsnöret i Melodifestivalen

”Som ett skott i hjärtat”

Publicerad: I går 22.27 Uppdaterad: I dag 00.38

Det blev Tennessee Tears, Elov & Beny, Victor Crone och Melanie Wehbe som åkte ur semifinalen i Melodifestivalen.

När Aftonbladet träffar Tennessee Tears är de märkbart besvikna över femteplatsen.

– Vi hade velat spela på Friends Arena, säger de.

Countryduon Tennessee Tears slutade på en femteplats i kvällens semifinal i Melodifestivalen.

– Såklart, vi hade ju velat spela på Friends Arena, men förhoppningsvis i framtiden kommer vi göra det ändå, säger Tilda Feuk.

– Men vi har ju kommit längre än vi trodde från början, säger Jonas Hermansson.

Victor Crone: ”Nu är livet med Mello över”

Victor Crone kom på en sjätteplats i tävlingen.

– Såklart tråkigt, man hade ju velat ta sig vidare, men ändå okej, säger han och fortsätter:

– Jättetråkigt, men som sagt jag var ändå sexa. Det hade varit jobbigare om det hade varit ett poäng, eller på håret, säger han.

I framtiden ser Victor Crone fram emot att skriva mer musik.

– Nu är livet med Mello över ett tag, säger han.

Victor Crone var besviken efter förlusten.

Melanie Wehbe: ”Ett av mitt livs finaste kapitel”

Melanie Wehbe slutade näst sist i tävlingen, men säger att hon är lycklig över att ha fått vara med i Melodifestivalen.

– Den här grejen har redan nu öppnat massa dörrar, säger hon.

Hon berättar att hon har tackat ja till flera förfrågningar under de senaste veckorna och att hon ska ut på en sommarturné.

Tidigare har hon varit med i tävlingen som låtskrivare, men debuterade som artist i årets tävling.

– Jag har klivit ut på scenen och njutit, jag trodde inte ens att det gick. Jag har haft ett av mitt livs finaste kapitel, säger hon.

Elov & Beny: ”Som ett skott i hjärtat”

Epadunk-duon Elov & Beny kom allra sist i tävlingen.

– Vi är ju så bittra så hälften vore nog, säger de till Aftonbladet.

– Det har varit en jävligt rolig resa, och vi är sjukt arga och sura. En sistaplats känns som ett skott i hjärtat, säger Mattias ”Elov” Elovsson.

Duons framträdande i semifinalen hotades tidigare under veckan. Först drog Oscar ”Beny” Kilenius på sig en knäskada, och under veckan har båda två varit sjuka.

– I och med att vi har varit sjuka blir det lite lagom fest, säger Oscar ”Beny” Kilenius.

– Vi festar till det på en mogen nivå, säger Mattias ”Elov” Elovsson.

Hela resultatet

TILL FINAL:

1. Nordman - Släpp alla sorger

2. Theoz - Mer av dig

3. Kiana - Where did you go

4. Mariette - One day

UTE UR TÄVLINGEN:

5. Tennessee tears - Now I know

6. Victor Crone - Diamonds

7. Melanie Wehbe - For the show

8. Elov & Beny - Raggen går