Bonnie Tyler till nya schlagerfestivalen Drömmen

”Jag lovar att bjuda på alla hits”

Sara Haldert/TT

Uppdaterad 2024-02-23 | Publicerad 2024-01-24

När festivalen Drömmen släpper en rad nya artister finns stjärnor som Bonnie Tyler och Boney M på listan.

– Det är alltid kul att uppträda för svenskar, och jag lovar att bjuda på alla hits, säger Tyler till TT.

Hon har stått på scenen i över 50 år och ligger bakom världshits som ”Holding out for a hero”, ”It's a heartache” och ”Total eclipse of the heart”. När 72-åriga Bonnie Tyler kommer till Sverige för nya endagsfestivalen Drömmen i vår är det en självklarhet att publiken ska få höra de populära låtarna.

expand-left helskärm Bonnie Tyler kommer till Sverige. Arkivbild.

Ikonisk

Just nu är hon ute på turné för att fira att det är 40 år sedan ”Total eclipse of the heart” släpptes, och Bonnie Tyler tröttnar aldrig på att sjunga powerballaden.

– Låten är ikonisk, så är det bara. Jim Steinman som skrev den hade otrolig musik i bagaget, som Meatloafs ”Bat out of hell”, och det var därför jag ville jobba med honom. Det visade sig vara ett väldigt framgångsrikt samarbete, säger hon och fortsätter:

– Kan du förstå att den har över en miljard visningar på Youtube?!

Drömmen, som äger rum på Stockholms stadion den 25 maj, satsar på schlager och utöver Bonnie Tyler spelar även artister som Boney M, Carola, Charlotte Perrelli och Army of Lovers. För Tyler blir det en uppskattad återförening då hon har jobbat med flera av artisterna tidigare.

Alla hits

Det blir också ett kärt återseende när det gäller den svenska publiken, säger hon:

– Det är alltid kul att uppträda för svenskar. Jag hoppas att alla ska ha roligt, och jag har ett toppenband med mig. Det är bara en 45-minutersshow men jag lovar att bjuda på alla hits.

Hur ser din fanbase ut efter en så lång karriär?

– Min publik är väldigt bred! Många har vuxit upp med min musik, och så tar de med barn och barnbarn till mina konserter. Jag kan inte fatta att jag fortfarande säljer ut shower. Och jag har faktiskt ny musik på gång, säger hon.

FAKTA Bonnie Tyler Född: 1951 i Skewen i södra Wales. Yrke: Artist. Bor: I Wales och Portugal. Bakgrund: Slog igenom på allvar i slutet av 1970-talet och början av 1980-talet med internationella hits som ”Total eclipse of the heart”, It's a heartache” och ”Holding out for a hero”. Vann den brittiska versionen av Melodifestivalen 2013. Har under karriären släppt närmare 20 album. Aktuell: På den nya festivalen Drömmen i Stockholm i maj. Läs mer