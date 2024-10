Hon gästar premiären av ”Hello Mello”

1. Valencia Montpaz

Dancing All By Myself

Text & musik: Malin Johansson, Christian Fast, Johannes Willinder

2. Leon Frohm

Better Days

Text & musik: John-Emil Johansson, Anderz Wrethov, Marcus Winther-John

3. Black Roses (Addapinya Kongyim, Eddie Tanttu, Albin Landersjö, Pavel Volkov)

Only Strangers

Text & musik: Addapinya Kongyim, Eddie Tanttu, Albin Landersjö, Pavel Volkov, Magnus Karlsson, Fredrik Andersson

4. Sora Elding

Stanna Tiden

Text & musik: Ida Schönbeck, Karolina Walker

5. Grannen Måns

Din DJ

Text & musik: Sami Rekik, Ali Jammali, Peter Boström, Thomas G:son