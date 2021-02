Pernilla Wahlgren om hjälpen från Benjamin och Edward: ”Testat”

Melodifestivalen SCHLAGERN PRESENTERAS AV

ANNEXET. De har tagit hjälp av familjen – och Sveriges mest hyllade humorförfattare.

För att garantera Mello-succé har Pernilla Wahlgren och Per Andersson testat sina manus på Benjamin Ingrosso, Linus Wahlgren och Edward af Sillén.

– De har skrattat, men det är också vår familj och vänner, säger Pernilla Wahlgren.

Pernilla Wahlgren, 53, och Per Andersson, 44, kommer att blanda både skoj och allvar när de programleder den sista deltävlingen i årets Melodifestival, säger de under fredagens presskonferens.

– Vi vill inte avslöja för mycket, men det kan ha att göra med tiderna vi befinner oss i, att man kanske vill landa lite i det också, säger Pernilla Wahlgren.

”Attackerar”

För att försäkra sig om att deras manus går hem har de provkört inför både familj och vänner.

– Man attackerar ju de närmsta. Så vi har provat på vänner och fått lite respons på detta. Det är därför man har vänner, för att testa manus på dem, säger Per Andersson.

– Vi har bollat lite idéer med alla och faktiskt spelat upp och testat. Vi har manushjälp här så klart, som vi har jobbat med tillsammans med Micke och Anna (manusförfattarna Anna Granath och Michael Mårtensson, reds. anm.). Sedan har vi testat på både Edward, och Linus och Benjamin och Pers fru, säger Pernilla Wahlgren.

”Kommer inte veta”

Skämten har gått hem hos testpubliken.

– De har skrattat, men det är också vår familj och vänner, säger Pernilla Wahlgren och fortsätter:

– Vi kommer inte att veta om det är roligt eller inte eftersom vi inte har någon publik. Det kommer att vara pinsamt tyst hela tiden här. Men vi hoppas att folk kommer att skratta framför tv-apparaterna.

Duon leder programmet lördag 20:00 tillsammans med Christer Björkman.

