Melodifestivalen SCHLAGERN PRESENTERAS AV

De går vidare i Mellon – enligt spelbolagens odds

Av: Rosanna Berg

Publicerad: 13 februari 2021 kl. 17.29

Mellofesten fortsätter.

Enligt spelbolagen är det Dotter med ”Little tot” som är kvällens stora vinnare.

Här är de förhandstippade vinnarna i Melodifestivalens andra deltävling.

I kväll är det dags för sju nya tävlande att inta scenen och charma tittarna hemma i tv-sofforna. Enligt spelbolagen är det Dotter med ”Little tot” som kommer sjunga hem storvinsten i kväll – åter igen precis som Aftonbladets Markus Larsson spår i kulan.

Storfavoriten är ”årets absolut lägsta”

Oddsen på storfavoriten Dotter är låga, ”årets absolut lägsta”, enligt en sajt. Mellan 1,04 och 1,07 gånger pengarna kan man vinna om man lägger sina kort på bidraget ”Little tot” hos de flesta svenska spelbolagen.

Foto: Peter Wixtröm Dotter är spelbolagens favorit.

Hack i häl kommer Anton Ewald med låten ”New religion” som förväntas komma tvåa i kvällens tävling.

De går till andra chansen

På tredje placering tippas Wahl feat. Sami och deras låt ”90-talet” att gå till andra chansen. Efter de tre första lågoddsarna är det mer pengar som står på spel. Vidare till andra chansen är även Patrik Jean med ”Tears run dry”.

Därefter kommer Frida Green med ”The silence”, om någon av de tidigare nämnda artisterna slås ut.

Foto: Peter Wixtröm Eva och Ewa väntas ta en av jumboplatserna.

Julia Alfrida kommer sist

Bottentippade är den sprudlande duon Eva Rydberg och Ewa Roos med ”Rena rama ding dong” och Julia Alfrida med låten ”Rich”.

Om man ska tro majoriteten av spelföretagens siffror är det de förstnämnda som kommer på sjätte plats, och Julia Alfrida är den som kommer sist i tävlingen. 15 till 35 gånger pengarna är vad som står på spel om man förhandstippar att artisten trots oddsen skulle vinna hela kalaset i kväll.

Schlager manager – så tävlar du

✓ Gå in på manager.aftonbladet.se

✓ Alla med Plus tävlar utan extra kostnad.

✓ Har du Pluskonto kan du skapa upp till fem ”lag” och dela med barn och familj.

✓ Att skaffa Plus kostar 29 kr första månaden, därefter 99 kr - fritt att säga upp när du vill.

Regler

✓ Vid varje av de fyra deltävlingarna: Tippa vilka två bidrag som går direkt till final och vilka två som går till Andra chansen.

✓ Andra chansen: Välja vilka fyra bidrag som vinner de fyra duellerna.

✓ Finalen: Tippa rätt placering på alla 12 finalister.

✓ Utslagsfråga: Vinnarens totalpoäng i finalen.

OBS! Du kan anmäla dig redan nu på manager.aftonbladet.se men det går också att byta dina tips fram till att röstningen stänger för varje deltävling.

Priser

1-3:e pris: Apple iPhone 12 64 GB (värde 9900 kr).

Du kan också vinna bonuspriser i Aftonbladets schlagerexpert Tobbe Eks egen liga, anslut till #jagslårtobbeek inne i spelet (iPad i första pris).

Där kan du också skapa din egen "hashtag-liga" och utmana vänner.



All info hittar du på manager.aftonbladet.se

KOPIERA LÄNK

Publicerad: 13 februari 2021 kl. 17.29