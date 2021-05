Svenskarna som sjunger i Eurovision – men aldrig syns

”Står i en liten svart låda”

Publicerad: 22 maj 2021 kl. 15.31

Uppdaterad: 22 maj 2021 kl. 15.48

MELODIFESTIVALEN

ROTTERDAM. De sjunger i Eurovision – men du ser dem aldrig i tv.

I stället står svenska Lars Säfsund, Philip Strand, Emelie Eriksson och Maya ”Rallie” Nalani i en liten svart låda bakom scenen.

– Det är lite konstigt att en låt jag har skrivit ska vara med i Eurovision och jag körar men jag kommer inte få se den live, säger Nalani.

Här delar de med sig av sina egna bilder från Eurovision-kulissen.

”Kör i kuliss” är ett välkänt begrepp i Melodifestivalen där körsångare som inte ansetts ingå i scenshowen länge stått i ett bås vid sidan av scenen och tagit sina körstämmor.

Men i år är första gången som ”kör i kuliss” förekommer även i Eurovision. Tidigare har regeln varit att alla som sjunger också måste stå på scenen. Men i samband med att arrangören i år av coronaskäl tillåter förinspelad kör har man också infört möjligheten för de medverkande länderna att placera de körsångare som ändå är på plats i Rotterdam i kulissen. Eller som Maya Nalani uttrycker det: ”I en liten svart låda”.

Får aldrig se sin egen låt live

Maya, som också är soloartist under namnet Rallie har varit med och skrivit Bulgariens tävlingsbidrag ”Growing up is getting old” som framförs av Victoria och är på plats för att ”dubba” artisten. Alltså hjälpa till att sjunga huvudstämman i kören.

– Det är lite konstigt att en låt jag har skrivit ska vara med i Eurovision och jag körar men jag kommer inte få se den live, säger hon.

Foto: ROBIN LORENTZ-ALLARD Maya ”Rallie” Nalani tillsammans med Bulgariens artist Victoria Georgieva

Foto: privat Maya ”Rallie” Nalani på väg in i den ”svarta lådan” bakom scenen inför en repetition. Hon körar i Bulgariens bidrag, en låt som hon varit med och skrivit.

Känns det konstigt att stå där i båset och köra?

– Lite konstigt är det eftersom jag måste time:a rätt med Victoria fast jag inte får se henne på scenen. Det gäller att försöka känna hur hon kommer lägga olika betoningar. Men det är ändå mysigt i svarta lådan.

Foto: ROBIN LORENTZ-ALLARD Philip Strand och Emelie Eriksson till vänster om Lesley Roy, Ingrid Vagle och Malin Vängelin till höger.

Foto: Philip Strand Emelie Eriksson och Philip Strand i båset där de körade i Irlands tävlignsbidrag ”Maps” som de också varit med och skrivit.

Philip Strand och Emelie Eriksson sjöng också i det mörka båset bakom scenen under tisdagens semifinal. De har båda varit med och skrivit Irlands tävlingsbidrag ”Maps” som framfördes av artisten Lesley Roy men tyvärr slogs ut ur tävlingen.

Vidare till final gick däremot Sveriges artist Tusse Chiza.

Och med honom hans egen ”kör i kuliss” Lars Säfsund som är van sedan flera år i Melodifestivalens kör.

Foto: Lars Säfsund Körbåset bakom scenen i Eurovision song contest.

Förinspelad kör tillåten

Foto: Lars Säfsund ”Kör i kuliss”. Lars Säfsund i körbåset bakom Eurovisionscenen inför Tusses framförande i första semifinalen

– Men vi var bortskämda där med kulört discokula och trevligt häng. För min del hade de gärna fått byta ut vettexdukarna eller den lilla dimmer-spaken mot en monitor i alla fall, säger han och delar med sig av bilder på hur det såg ut när han sjöng under tisdagens semifinal.

– Dessa otroligt glamorösa bilder fick jag till.

I årets Eurovision song contest har arrangören gjort ett undantag från regeln att all sång i tävlingen måste framföras live. För att ländernas delegationer skulle kunna minska ner på antalet personer har man av coronaskäl för första gången tillåtit förinspelad kör i programmet.

Men precis som i Melodifestivalen gäller det bara körstämmor. Huvudstämman måste framföras live i tävlingen. Och flera länder har ändå valt att använda sig av kör på plats i Rotterdam.

Foto: Torbjörn Ek Lars Säfsund tillsammans med Tusse Chiza inför semifinalen i Eurovision song contest

Foto: ROBIN LORENTZ-ALLARD Aftonbladets Markus Larsson, Natalie Demirian, Torbjörn Ek och Robin Lorentz-Allard är på plats i Rotterdam för att bevaka Eurovision song contest.

KOPIERA LÄNK

Publicerad: 22 maj 2021 kl. 15.31