Grotesco-karaktären återvänder till Mello

DJ Trexx känd från Grotescos ”Tingeling” i Andra chansen

Av: Rosanna Berg

Publicerad: 03 mars 2021 kl. 21.10

Uppdaterad: 03 mars 2021 kl. 21.37

Sist han medverkade i Mello blev det kritikstorm.

På lördag är DJ Trexx känd för låten ”Tingeling” tillbaka – som mellanakt i Andra chansen, rapporterar Expressen.

Foto: OLA AXMAN Spektakulär pausunderhållning på Melodifestivalen 2009.

I Melodifestivalen 2009 gjorde humorgruppen Grotesco internationell succé i finalen med låten ”Tingeling”. Nu är en av karaktärerna, technoartisten DJ Trexx, tillbaka som mellanakt i Andra chansen på lördag, skriver Expressen.

– Jag kan bekräfta att vi kommer att få återse DJ Trexx i andra chansen, säger Lovisa van der Schoot, pressansvarig för Melodifestivalen till tidningen.

Humorgruppen var mellanakt under Melodifestivalens deltävlingar 2009. Tittare fick följa karaktärerna Pål Potter, spelad av Rikard Ulvshammar, och Rolf Pihlman, spelad av Henrik Dorsin när de reste genom Mellolandet Sverige.

Det var under finalen i Stockholm när de framförde ”Tingaliin (Russian bass-lovers remix) tillsammans med DJ Trexx, som spelas av Michael Lindgren, som det blev en internationell sensation som även väckte ilska i öst.

Foto: OLA AXMAN Michael Lindgren som Dj Trexx.

Kritiserades av ryska ambassaden

I mellanaktsnumret rymdes bland annat matrjosjkadockor, kosackdansare och en kör med ryska officiersuniformer på scenen. Rysslands ambassadör gick då ut och öppet kritiserade Sveriges television för humorsketchen.

– Det är obegripligt för mig varför Sverige skulle visa sådan okunnighet i att tolka bilden av Ryssland, sa ambassadens talesman Anatoly Kargapolov då till nyhetssajten The Local.

SVT svarade senare kritiken och bad om förlåtelse.

– Det är beklagligt att de inte gillar den. Vi ber om ursäkt om de har tagit illa vid sig. Det är ett satirinslag precis som vi har gjort med Leksand och andra städer, sa Melodifestivalens projektledare Ronnie Lans då.

Foto: CAROLINA BYRMO Michael Lindgren, mannen bakom Dj Trexx.

SVT bad om ursäkt för ursäkten

Men sedan ångrade SVT sig och bad om ursäkt – för att de bett om ursäkt.

– Det är beklagligt. SVT står för fri televison och vi är fria att göra vilka humorinslag vi vill, sa Helga Baagøe, då SVT:s informationsdirektör.

