Kvinnorna går samman för Melloseger: ”Pussy power!”

Pakten inför finalen – på Internationella kvinnodagen

MELODIFESTIVALEN 9 mars 2018 00:11

SOLNA. Åtta manliga akter mot fyra kvinnliga.

Under Internationella kvinnodagen gick Mellobrudarna samman för kvinnlig seger.

– Det är dags för en kvinna att vinna. Pussy power!, säger Margaret.

Loreen vann 2012. Och Sanna Nielsen 2014.

Annars har det varit män som vunnit sedan 2011: Eric Saade, Robin Stjernberg, Måns Zelmerlöw, Frans Jeppsson-Wall och Robin Bengtsson.

Och länge såg det ut att bli mansfest i årets final, tills Jessica Andersson från Trollhättan gick till final som första kvinna i tredje delfinalen. I fjärde delfinalen gick så Mariette Hansson från Halmstad vidare och i Andra chansen polska Margaret och Renaida Braun från Nyköping. Men fortfarande är männen i stark majoritet i lördagens final: åtta akter med totalt tretton män mot fyra solokvinnor.

– När vi stod samlade på scenen och vi bara är fyra tjejer så känner jag att det är för lite. Det är för dåligt. Vi skulle varit mer brudar, säger Mariette.

Foto: Robin Lorentz-Allard Margaret, Mariette, Jessica Andersson och Renaida.

”Dags för en mörk tjej”

Under de första repen i arenan under torsdagen, internationella kvinnodagen, gick de kvinnliga artisterna samman för tjejseger på lördag. Jessica Andersson klädd i t-shirt med texten ”Women are heroes” och Mariette med texten ”I am your sister”.

– Vi pratade om att vi måste hålla samman och om kvinnorättigheter, dagen till ära. Det är dags för en kvinna att vinna. Pussy power, säger Margaret.

Renaida Braun är inne på samma linje.

– Jag tycker verkligen det är viktigt att en tjej vinner. Jag hade varit perfekt för att vinna. Jag tror att låten skulle passa skitbra utomlands, folk blir glada och sedan en mörk tjej. It’s time. Det hade varit coolt.

Har det varit dålig etnisk representation bland vinnarna?

– Det tycker jag. Men vi är ju i Sverige också. Men det hade varit häftigt tycker jag.

”Jag eller Mariette ska vinna”

Jessica Andersson tävlar med ett bidrag som hyllar den mogna kvinnan.

– Många har hört av sig och sagt: fan vad kul att du ger oss mogna kvinnor en röst och plattform. Att vi ska våga ta plats, kasta oss ut och inte be om ursäkt utan få vara härliga partypinglor vid sidan av det som vi också är: mammor och karriärkvinnor.

Hon tycker att resultatet känns öppet inför lördag, men vill se en kvinna på planet till Portugal i maj.

– Om inte jag vinner vill jag att det blir Mariette i Eurovision, säger hon.

