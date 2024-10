Aftonbladet avslöjar: Fyra tidigare vinnare tävlar i Mello 2025

LISTA: Här är de tio första artisterna som är klara för nästa års tävling

Publicerad 13.44

Frans Jeppsson Wall, Måns Zelmerlöw, Arvingarna och John Lundvik kommer alla återvända till Mello nästa år.

Det blir också en oväntad ”Idol”-återförening, en discocomeback och en oväntad debutant.

Nu kan Aftonbladet avslöja tio (!) av de första artisterna som är helt klara för Melodifestivalen 2025.

Melodifestivalen 2025 börjar ta form.

Juryn har valt ut halva startfältet och SVT:s Mello-redaktion med tävlingsbossen Karin Gunnarsson i spetsen är i full gång med arbetet att välja ut resten av startfältet.

Aftonbladet kan nu avslöja tio av de första artisterna som är helt klara för nästa års tävling, av totalt 30 tävlande.

Det ser ut att bli ett varierat startfält hittills, med minst fyra tidigare vinnare i startfältet, en oväntad ”Idol”-återförening där Ola Svensson, 38, dyker upp på ett hörn, och en kanske ännu mer oväntad Mellodebutant, som slog igenom med kultlåten ”Helt seriöst” för några år sen. Dessutom kommer vi att få en möjlig discocomeback med en artist som ställer upp för tionde gången.

Här är de tio artisterna, som enligt Aftonbladets källor är helt klara för Mello 2025:

FAKTA ÄNDRINGARNA: Så blir Melodifestivalen 2025 Fem deltävlingar, sex låtar i varje, totalt 30 tävlande låtar.

Från varje deltävling går två låtar direkt till final.

Bara en låt går vidare till ett uppsamlingsheat, tre låtar slås ut.

Alla deltävlingens låtar släpps på fredagen respektive vecka, dagen före de tävlar.

Nytt upplägg i finalkvalet

Även denna gång en förlängning av den femte deltävlingen. Den låt som har fått flest röster i sin deltävling jämfört med övriga i kvalet får en finalplats direkt. Övriga fyra får tävla om den sista finalplatsen. Men artisterna får fortfarande inte framföra sina låtar i finalkval-sändningen, utan tv-tittarna får se på en repris av framträdandet från deltävlingen.

I finalen tävlar 12 låtar, två från respektive deltävling och två från finalkvalet. Läs mer

expand-left helskärm Måns Zelmerlöw

1. Måns Zelmerlöw

Redan i september kunde Aftonbladet berätta att den tidigare Eurovision-vinnaren hade skrivit låtar med sikte på att tävla igen. Nu bekräftar flera källor att han kommer att vara med i Mello 2025.

– Det är glasklart. Han ska vara med. Enda är om han skulle dra sig ur, för inga kontrakt är skrivna eller så, säger en uppgiftslämnare.

expand-left helskärm Ola Svensson

Ola Svenssons Mellocomeback – som låtskrivare

Nu kan Aftonbladet också avslöja fler detaljer om låten som Måns Zelmerlöw, 38, kommer att tävla med, för den innebär en Mellocomeback för ytterligare en person: Ola Svensson.

Måns och Ola tävlade mot varandra i ”Idol” 2005 och Ola fick flera stora sommarhits, med låtar som ”Natalie”, ”Feelgood” och ”I’m in love”. I Melodifestivalen tävlade han med ”Love in stereo” 2008 och ”Unstoppable” 2010. 2020 fick han en hit med ”Sad child” under artistnamnet Brother Leo.

Enligt uppgifter till Aftonbladet har Ola Svensson varit med och skrivit Zelmerlöws tävlingslåt tillsammans med artisten själv, David Lindgren Zacharias och Sebastian Atas från gruppen Jübel.

2. Frans

2016 överraskades svenska folket när den lilla pojken från låten om Zlatan ”Who’s da man” plötsligt vuxit till sig, blivit tonåring och en fullfjädrad artist. Frans Jeppsson Wall tog hem segern i Melodifestivalen och slutade femma i Eurovision på hemmaplan med ”If I were sorry”.

expand-left helskärm Frans Jeppsson Wall 2022

Men beskedet då var inte att satsa på musiken. Först skulle han plugga färdigt.

Nu har han hunnit bli 25 och det är dags att satsa på artistkarriären igen. Under våren och sommaren har han jobbat i studion och nu bekräftar flera källor att han återigen ska tävla i Melodifestivalen nästa år.

– Allt pekar på det, säger en person med god insyn bakom Mellokulisserna.

3. Kaliffa

Enligt flera uppgiftslämnare är också Kaliffa, eller Kaliffa Olle Karlsson, 44, som är hans fullständiga namn, klar för nästa års Mello.

Gjorde kultförklarade ”Helt seriöst”

Kaliffa är dels medlem i bandet Hoffmaestro, men som soloartist slog han igenom 2017 med låten ”Helt seriöst”, som sedan dess kultförklarats.

– Medina har ju gjort väldigt bra ifrån sig i Melodifestivalen de senaste åren. Kaliffa kommer göra en låt i samma stil lite grann, säger en källa.

expand-left helskärm Kaliffa 2018

4. Arvingarna

De vann första gången de ställde upp i Melodifestivalen, 1993 med den numera klassiska ”Eloise”. När de ställer upp igen nästa år blir det sjunde gången i tävlingen för dansbandet som för länge sen vuxit ur dansbanorna och numera oftare uppträder på arenor.

– Ja, Arvingarna är klara. Det ska vara fyra tidigare vinnare med, som jag hört, säger en uppgiftslämnare.

expand-left helskärm Arvingarna 2023

5. Andreas Lundstedt

Enligt uppgifter till Aftonbladet är även Andreas Lundstedt, 52, klar för nästa års tävling. Det blir tionde gången för discokungen efter att ha tävlat fem gånger med Alcazar och fyra gånger solo tidigare.

– Han var med på Diggilooturnén i somras och ”Så mycket bättre” på TV4 i höst. Det här passar perfekt i en ny solosatsning för honom, säger en person med insyn.

expand-left helskärm Andreas Lundstedt 2022

6. Dolly-Style

Den senaste uppsättningen av tjejgruppen har fått en plats i tävlingen, enligt Aftonbladets uppgifter. Det blir fjärde gången gillt för den färgglada konstellationen som numera består av fyra medlemmar, varav tre av dem tidigare tävlat med Dolly-Style i Mello.

– Låten är lekfull med en jättestark hook. Tänk country men i Dolly-Style-stil, säger en person som har fått lyssna.

expand-left helskärm Dolly-Style à la 2024

Populär publikuppvärmare

Gruppen har tävlat 2015, 2016 och 2019 och den senaste tävlingslåten, ”Habibi”, har varit så populär i Mello-kretsar att den har använts som publikuppvärmarlåt de senaste åren, precis innan sändningen dragit igång.

7. Malou Prytz

Malou Prytz, 21, är tillbaka i Melodifestivalen, enligt Aftonbladets källor. Hon gjorde stor succé när hon debuterade i tävlingen som 16-åring 2019 med låten ”I do me”. Sedan dess har hon hunnit tävla två gånger till, 2020 och 2022. Och nu blir det alltså en fjärde gång i Mello 2025.

– Det är en stark poplåt, väldigt Malou men samtidigt mer vuxen och mer tyngd i den än hennes tidigare låtar, säger en källa.

expand-left helskärm Malou Prytz 2020

8. Klara Hammarström

Även Klara Hammarström, 24, är tillbaka i tävlingen i vår, enligt flera uppgiftslämnare.

Tidningen Expressen har tidigare rapporterat att Hammarström skulle vara aktuell för Mello nästa år, men Aftonbladets källor kan bekräfta att det är helt klart.

Låt skriven av Eurovisionvinnaren

– Det är en jäkla smocka, en popkaramell och Klara är absolut med för att vinna, hon är ju tävlingsmänniska, säger en källa.

Enligt uppgift är Moa ”Cazzi Opeia” Carlebecker en av låtskrivarna. Cazzi Opeia har förutom sina egna två Mellobidrag också tidigare varit med och skrivit Loreens Eurovisionvinnare ”Tattoo”.

expand-left helskärm Klara Hammarström 2024

9. Scarlet

Duon Scarlet gjorde succé i våras med sin metal-house-låt ”Circus X”. Tidningen Expressen har tidigare rapporterat att duon skulle vara ”aktuella för tävlingen”, men nu kan Aftonbladets avslöja att duon har fått besked från SVT att de är helt klara för tävlingen.

– Det är en jättestark låt. Jag skulle säga att den kommer vara med och slåss om segern. Nån måste ju ge Zelmerlöw och de andra en match, säger en person med insyn.

expand-left helskärm Scarlet och Thirsty

10. John Lundvik

Den tidigare Mellovinnaren är tillbaka i Mello i vår. Även här har tidningen Expressen tidigare rapporterat i svepande ordalag att ”mycket talar för” att John Lundvik, 41, skulle vara aktuell för tävlingen. Enligt Aftonbladets källor är han helt klar för Melodifestivalen 2025.

– Han har en jättepampig låt, storslagen och upptempo. Det är inte nån såsig ballad, säger en person med god insyn.

Det blir fjärde gången som han tävlar som artist, efter ”My turn” (3:a 2018), ”Too late for love” (1:a 2019) och ”Änglavakt” (8:a 2022).

expand-left helskärm John Lundvik