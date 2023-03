Melodifestivalen Bevakningen av schlagern presenteras av

Ex-flickvännernas ord till varandra efter semifinalen

”Finns en mening med att vi möttes”

Publicerad: 4 mars

Ex-flickvännerna Mariette och Melanie Wehbe möttes i semifinalen.

Efter tävlingen kramade de om varandra.

– Vi sa att vi är stolta över varandra, säger Mariette.

Mariette och Melanie Wehbe tävlade mot varandra om att ta en plats i finalen under kvällens semifinal i Melodifestivalen.

Artisterna var ett par under 2017, och Mariette berättade tidigare till Aftonbladet att hon tror att det var meningen att de skulle mötas under kvällens tävling.

– Vi är jättefina vänner och det är någon mening med att vi ska vara här tillsammans. Hon är en väldigt, väldigt varm människa och vi har jättekul, sa hon.

”Vi är stolta över varandra”

Efter semifinalen kramade ex-flickvännerna om varandra.

– Vi sa att vi är så otroligt stolta över varandra, säger Mariette till Aftonbladet.

– Det kommer gå så bra för henne, och jag känner mycket för henne. Det finns någon mening med att våra vägar möttes i en semifinal på något sätt.

helskärm Melanie Wehbe.

Melanie Wehbe: ”Hade mina tre bästa minuter”

Mariette knep den sista platsen till finalen, medan Melanie Wehbe hamnade på en sjundeplats. Men artisten är inte bitter över resultatet.

– Jag tror att jag är den lyckligaste personen som inte har gått till final, säger hon till Aftonbladet.

– Jag hade mina tre bästa minuter, det finns inga ord, säger hon.

Hela resultatet

TILL FINAL:

1. Nordman - Släpp alla sorger

2. Theoz - Mer av dig

3. Kiana - Where did you go

4. Mariette - One day

UTE UR TÄVLINGEN:

5. Tennessee tears - Now I know

6. Victor Crone - Diamonds

7. Melanie Wehbe - For the show

8. Elov & Beny - Raggen går