LIVE: Följ svenska ESC-finalen ”Sveriges 12:a” minut för minut

avAftonbladet Nöje

Publicerad: 14 maj 2020 kl. 20.51

Foto: PETER KNUTSON och ROBIN LORENTZ-ALLARD Sarah Dawn Finer leder ”Sveriges 12:a” i SVT, där bland annat The Mamas (som inte får vara med och tävla i kväll) uppträder.

Eurovision song contest ställdes in – men här kommer ”Sveriges 12:a”, så nära originalet du kan komma.

25 länders bidrag tävlar i kvällens direktsända SVT–program om svenska tittarnas och juryns röster. Läs mer om upplägget här.

Markus Larsson chattar under hela sändningen, delta gärna i chatten nedan.

Fram med chipsen och läsken – nu kör vi!

Här är hela startordningen

1. Azerbajdzjan: Efendi – Cleopatra

2. Storbritannien: James Newman – My last breath (Direktkvalificerad)

3. Danmark: Ben & Tan – Yes

4. Estland: Uku Suviste – What love is

5. Australien: Montaigne – Don’t break me

6. Litauen: The Roop – On fire

7. Nederländerna: Jeangu Macrooy – Grow (Direktkvalificerad)

8. Spanien: Blas Canto – Universo (Direktkvalificerad)

9. Polen: Alicja Szemplinska – Empires

10. Tyskland: Ben Dolic – Violent thing (Direktkvalificerad)

11. Belgien: Hooverphonic – Release me

12. Island: Daði Freyr & Gagnamagnið – Think about things

13. Norge: Ulrikke – Attention

14. Irland: Lesley Roy – Story of my life

15. Frankrike: Tom Leeb – The best in me (Direktkvalificerad)

16. Malta: Destiny Chukunyere – Al of my life

17. Finland: Aksel Kankaaranta – Looking back

18. Bulgarien: Victoria – Tears getting sober

19: Georgien: Tomike Kipiani – Take me as I am

20. Grekland: Stefania – Supergirl

21 Schweiz: Gjon’s tears – Répondez-moi

22. Österrike: Vincent Bueno – Alive

23. Israel: Eden Alene – Feker libi

24. Italien: Diadato – Fal Rumore (Direktkvalificerad)

25. Ryssland: Little big – Uno

Därför är vissa låtar direktkvalificerade:

SVT vill göra ”Sveriges 12:a” så lik Eurovision som möjligt. Därför har man låtit de så kallade big 5-länderna, som betalar mest till EBU, vara direktkvalificerade i den svenska tävlingen, precis som förra årets vinnare Nederländerna.

Här kan du se vilka som inte tog sig vidare från semifinalen.

