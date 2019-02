Melodifestivalen + FÖLJ

SVT utreder mobbning under Melodifestivalen

En medarbetare hoppade av mitt under turnén: ”Hur mycket kan man gråta”

avTorbjörn Ek

NYKÖPING. Tv-medarbetaren hoppade av mitt under Melodifestivalsturnén – och har fått söka psykologhjälp.

Nu utreder SVT:s personalavdelning, HR, anklagelser om mobbning och trakasserier bakom kulisserna på Sveriges största tv-program.

”Det är ständiga bögskämt. Alltid inför andra på möten”, skriver medarbetaren i ett mejl till SVT som Nöjesbladet har tagit del av.

Avhoppet kom redan den andra Melodifestival-veckan, i Malmö, då medarbetaren plötsligt lämnade deltävlingsstaden redan på onsdagen efter en infekterad konflikt med producenten Henric von Zweigbergk.

”Jag jobbar inte längre med Melodifestivalen”, skriver den förra medarbetaren i ett mejl till Nöjesbladet.

Mer än så vill personen inte säga om konflikten.

Men Nöjesbladet har tagit del av ett mejl som tv-medarbetaren skickat till SVT:s personalavdelning, HR. Ett mejl som han också har skickat till oroliga kollegor som hört talas om avhoppet och hört av sig för att få veta vad som hänt.











Hård humor

I mejlet berättar han om en hård humor från Zweigbergks sida, som ska ha pågått sedan deras första möte i början av förra hösten. Han skriver:

”Humorn är att ständigt på möten referera till mig som gravt homosexuell. Eller att jag har fula kläder.”

Enligt medarbetarens mejl har den hårda tonen varit återkommande:

”Det är ständiga bögskämt. Alltid inför andra på möten”, skriver den avhoppade medarbetaren.

I det långa mejlet beskriver han att han har försökt ta upp det här med både Henric von Zweigbergk och Melodifestivalens projektledare Anette Helenius.

Om en specifik situation där han och en annan ung medarbetare hamnat i centrum för ett missriktat skämt skriver han:

”Då tog jag upp det med Anette. Inget hände. Hon tyckte att det var roligt.”

Enligt uppgifter till Nöjesbladet har medarbetaren sedan avhoppet stöttats av SVT:S HR-avdelning. Han avslutar mejlet med orden:

”Det här kändes skönt att säga. Men hur mycket kan man gråta.”

Zweigbergk: ”Har inte upplevt det så”

Nöjesbladet läser upp utdrag ur mejlet för producenten Henric von Zweigbergk.

– Det är supertråkigt att att han under så lång tid tycker att jag har haft en elak ton, rent utsagt. Jag har inte upplevt att det är så och jag är ledsen att han inte har nämnt eller pratat med mig om det, sagt till mig att ”Hence jag trivs inte med det här”. Då hade jag förhållit mig till det på en gång, säger Zweigbergk.

I det här mejlet beskriver han att han har försökt att ta upp det med dig men att du då antingen inte lyssnat eller blivit arg över att han har ifrågasatt din humor eller hur du utryckt dig.

– Det känner jag inte igen alls, eller att jag enligt honom skulle ha blivit arg på honom för att han har tagit upp det. Hade han faktiskt pratat med mig så skulle jag ha beaktat det han hade sagt.

Om jag skulle sätta ord på det som är hans beskrivning så skulle det här kunna vara mobbning och trakasserier?

– Det är ju så han beskriver det.

Hur känner du att det har varit?

– Jag är uppriktigt sagt väldigt ledsen över att han upplever det på det sättet och jag hade önskat att han hade pratat med mig om det. Nu säger han att han har gjort det, men det har han inte gjort.

Du känner inte igen att han har tagit upp det med dig?

– Nej, inte att han mår dåligt av min humor eller att han tycker att hela jargongen… att det är ett mobbande sätt på redaktionen, nej.

Helenius: ”Bild tagen ur sitt sammanhang”

I mejlet, som tv-medarbetaren skickade till SVT:s HR-avdelning efter avhoppet, beskriver han hur han flera gånger också försökt att ta upp konflikten med Melodifestivalens projektledare Anette Helenius, men utan gehör.

Hon kommer med ett skriftligt uttalande via mejl:

"Det stämmer att en person själv har valt att lämna under turnén på egen begäran. Den bild som ges anser jag är tagen ur sitt sammanhang men ingen är ledsnare än jag när jag får höra att personen ifråga har den här upplevelsen av situationen. Omedelbart när personen valde att lämna turnén kopplade jag in SVTs HR-avdelning som agerade direkt. Mer än så kan jag inte uttala mig av hänsyn till vår policy om personalfrågor. För mig är det också viktigt att all personal ska känna sig trygga och inte behöva bli bemötta i media”, skriver hon.

Om arbetsmiljön på Melodifestivalen säger Anette Helenius:

"Arbetsmiljön är väldigt viktig för Melodifestivalen och vi jobbar löpande under året för att skapa och upprätthålla en god arbetsmiljö, bland annat med workshops. Som chef kan och vill jag inte uttala mig i media om personalfrågor, det vore direkt olämpligt. Jag kommer därför inte kommentera det här ytterligare med hänsyn till de inblandade personerna. Vi har en väl utarbetad och bra handlingsplan för personalärenden med SVT:s HR-avdelning."



