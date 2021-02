Lena Philipsson lämnades av Danny Saucedo: ”Skulle leda tillsammans”

Leder första deltävlingen ensam med Christer Björkman

Av: Natalie Demirian

Publicerad: 05 februari 2021 kl. 17.40

Lena Philipsson skulle egentligen leda den första deltävlingen med Danny Saucedo.

Men han hoppade av.

– Det var spikat och klart, men sedan skulle han plötsligt uppträda själv istället, säger Lena Philipsson.

Att Melloveteranen Lena Philipsson, 55, skulle leda den första deltävlingen ensam med Christer Björkman, 63, var inte ett krav från hennes sida.

– Nej, absolut inte. Det var nämligen så att jag och Danny Saucedo skulle leda tillsammans, det var spikat och klart, men sedan skulle han plötsligt uppträda själv istället. Så då var han inte längre med som programledare, säger hon under en presskonferens på fredagen.

Foto: Lotte Fernvall Lena Philipsson under presskonferensen.

Ångrade sig efter första mötet

Christer Björkman säger att Danny Saucedo, 34, gav beskedet om att han ville tävla istället under det första innehållsmötet inför programledarrollen.

Därefter bestämde de sig för att inte ta in en ersättare för honom.

Men Danny Saucedos tävlingssug smittade inte av sig på Lena Philipsson.

– Nej, jag har inte haft sådana tankar alls faktiskt, utan det passade mig väldigt bra att Christer frågade mig om programlederiet. Så det är jag glad för. Det passade väldigt bra just nu att göra det eftersom jag behöver lite glitter och glamour.

Inget sug att tävla själv

Inte heller framöver är hon sugen på att ställa upp i tävlingen igen.

– Inte alls som jag har tänkt. Det känns inte alls aktuellt, säger hon och fortsätter:

– Jag kan inte känna att jag har det suget riktigt, men jag kan inte svara för all framtid.

Foto: Lotte Fernvall Lena Philipsson och Christer Björkman leder deltävling 1 tillsammans.

Reservplanen: Ersättare

Skulle Lena Philipsson och Christer Björkman bli sjuka finns det en reservplan för att rädda sändningen.

– Om vi klarar kvällen så skulle jag tro att backup-planen är att visa genrepet som vi bandar i kväll. Det är alltid en back up-bandning för om något oförutsett skulle hända på lördagen, säger Christer Björkman.

– Men skulle vi har blivit sjuka tidigare i veckan finns det en back up-plan för ersättare både för mig och för de andra.

Han vill inte svara på vilka ersättarna är.

– Jag blev också lite nyfiken, jag ska kolla upp det sen, säger Lena Philipsson.

Hur mycket som kommer att vara förinspelat till tv-sändningarna på lördagen kommer att variera från program till program.

– Vi har olika teman på de olika programmen och det är väldigt olika tonalitet. Lena har gjort ett antal sketch-inspelningar, och det är det som är förinspelat i det här programmet, förutom artistpresentationer. Annars är vi live i arenarummet, säger Christer Björkman.

