Melodifestivalen SCHLAGERN PRESENTERAS AV

Charlotte Perrelli: Carola lovar att rösta på mig

Berättar om stödet från vännen – och svenska folket

Av: Natalie Demirian , Torbjörn Ek

Publicerad: 13 mars 2021 kl. 17.33

MELODIFESTIVALEN

ANNEXET. Samtidigt som Charlotte Perrelli står inför finalen i Melodifestivalen gör sig Carola redo för ”Let’s dance”-premiär.

Nu peppar vännerna varandra.

– Hon lovade att rösta på mig så jag lovar att rösta på henne, säger Charlotte Perrelli.

Charlotte Perrelli, 46, säger att hon inte har upplevt ett så starkt stöd och fina ord från svenska folket sedan 2008, när hon tävlade med ”Hero”.

Hon konstaterar att veteranerna annars har haft det tufft i tävlingen på senare tid.

– Om man ska vara lite krass så kan man se att många år nu har det varit så att schlagerveteraner har åkt ut med huvudet före, och det har inte varit så tacksamt att vara med i det här sammanhanget när man har lite erfarenhet, det har snarare varit en nackdel.

Foto: Peter Wixtröm Charlotte Perrelli när hon gick vidare från deltävlingen direkt till final.

Därför var det extra skönt för Perrelli att bevisa att man kan ta sig vidare med rätt låt.

– Så att man inte automatiskt blir så där att ”nej men gud gamla kärringar ska man inte ha med” och ”folk som är gamla i gamet behöver vi inte”. Så är det inte nu och det tror jag är positivt för många att man får känna att man absolut kan våga för att man har något att vinna.

Stödet från Carola

Dessutom har hon ett stöd i vännen och schlagerveteranen Carola Häggkvist, 54.

– Jag träffade henne förra veckan. Det är lite roligt eftersom jag står inför finalen här och hon då står inför sin premiär en vecka senare (som deltagare i ”Let’s dance”, reds. anm.).

Vad sa ni till varandra?

– Hon lovade att rösta på mig så jag lovar att rösta på henne.

Foto: Peter Wixtröm Charlotte Perrelli och Carola 2019 under inspelningen av "Carolas advent".

På frågan om Charlotte Perrelli tror att det faktum att hon tog sig direkt till final med ”Still young” kan öppna upp för att andra veteraner som Carola, Lena Philipsson och Pernilla Wahlgren kan bli sugna på att ställa upp i Melodifestivalen igen svarar hon:

– Jag tror att det är så för henne, för Lena, säkert för Pernilla, för alla som är i situationen där man är rädd att gå in i den här situationen för att det inte har varit så positivt att vara etablerad, så tror jag att det är skönt att se.

”Låter lastgammal”

Hon säger att hon njuter av varje sekund i tävlingen.

– Jag har fått så mycket kärlek så jag känner mig nästan på riktigt i sammanhanget pånyttfödd, säger hon och fortsätter:

– Nu låter det som det som att jag är 107 år gammal, men jag var med på 90-talet och det funkade, jag var med på 00-talet, sedan goofade jag ett decennium och nu är jag med ett fjärde decennium, det låter som att jag är riktigt jävla lastgammal! Men, I’m still young!

Foto: Nils Petter Nilsson Charlotte Perrelli tävlar med ”Still young”.

Resultatet på lördag tror hon kan sluta hur som helst.

– Det är en sjukt tuff tävling med superbra artister, stora namn, jättebra låtar. Jag tror med handen på hjärtat att det kan vara små marginaler som skiljer folk åt här. Jag har ingen aning om jag hamnar tvåa eller tia.

Du säger tvåa eller tia, du vågar inte tro på att du kan vinna?

– Nej, jag önskar att jag kunde vara så kaxig och säga det. Jag älskar tävlingsforum och jag vill inget hellre än att vinna, det hade varit fantastisk att få representera Sverige och ha möjligheten att göra sverige historiskt i sammanhanget och ta hem segern internationellt, men jag är också realist. jag vet att det här blir jättetufft. Men jag ska göra mitt bästa.

Foto: Jimmy Wixtröm Charlotte Perrelli.

Schlager manager – så tävlar du

✓ Gå in på manager.aftonbladet.se

✓ Alla med Plus tävlar utan extra kostnad.

✓ Har du Pluskonto kan du skapa upp till fem ”lag” och dela med barn och familj.

✓ Att skaffa Plus kostar 29 kr första månaden, därefter 99 kr - fritt att säga upp när du vill.

Regler

✓ Vid varje av de fyra deltävlingarna: Tippa vilka två bidrag som går direkt till final och vilka två som går till Andra chansen.

✓ Andra chansen: Välja vilka fyra bidrag som vinner de fyra duellerna.

✓ Finalen: Tippa rätt placering på alla 12 finalister.

✓ Utslagsfråga: Vinnarens totalpoäng i finalen.

OBS! Du kan anmäla dig redan nu på manager.aftonbladet.se men det går också att byta dina tips fram till att röstningen stänger för varje deltävling.

Priser

1-3:e pris: Apple iPhone 12 64 GB (värde 9900 kr).

Du kan också vinna bonuspriser i Aftonbladets schlagerexpert Tobbe Eks egen liga, anslut till #jagslårtobbeek inne i spelet (iPad i första pris).

Där kan du också skapa din egen "hashtag-liga" och utmana vänner.



All info hittar du på manager.aftonbladet.se

KOPIERA LÄNK

Publicerad: 13 mars 2021 kl. 17.33