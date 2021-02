Melodifestivalen SCHLAGERN PRESENTERAS AV

Tess Merkels besvikelse: ”Jag kan vara deras mormor”

Av: Torbjörn Ek

Publicerad: 28 februari 2021 kl. 00.36

ANNEXET. Tess Merkel, 50, tror att åldern spelar roll i Melodifestivalen.

Efter att ha tvingats lämna tävlingen säger hon:

– Jag tror det är en ny generation och tid i Mello, de som röstar är yngre och jag kan vara deras mormor.

Tess Merkel tvingades lämna Melodifestivalen efter att hennes låt ”Good life” hamnat femma i deltävlingen. Alla fem gånger hon tidigare har tävlat, som del i discogruppen Alcazar, har hon tagit sig vidare, som minst till Andra chansen.

Nu tror hon att åldern varit avgörande. Hon fyller 51 i april och menar att de som röstar i Melodifestivalens app är betydligt yngre.

– Jag tror det är en ny generation och tid i Mello. De som röstar är yngre och jag kan vara deras mormor, säger hon och skrattar.

Foto: Jimmy Wixtröm Tess Merkel går av scenen när hon blivit utslagen ur Melodifestivalen

– Jag tror att det är en annan tid nu, det är ändå fint tycker jag.

Hon höll modet uppe under presskonferensen och betonade hur stolt hon var över sin låt och sin show.

– För det första är jag så oerhört stolt över numret vi gjort. Stackars dem som inte får se det igen, det är så förbannat bra. Det kunde inte ha gjorts bättre. Den resan vi gjort med låten, den lever vidare, den finns ute nu, det är bara starten, säger hon.

Efter att ha röstats ur tävlingen tröstades hon av maken Kenny Solomons, 34, som mötte upp henne på artisthotellet med champagne.

– Det betyder allting, säger Tess Merkel.

Foto: Jimmy Wixtröm Maken Kenny Solomons tröstade Tess Merkel med champagne.

Foto: Jimmy Wixtröm Tröstkram. Tess merkel får en tröstkram efter att maken Kenny Solomons först sprutat ner henne med champagne

Resultat i deltävling fyra

Till final:

Eric Saade - ”Every Minute”

The Mamas - ”In the middle”

Till Andra chansen:

Efraim Leo - Best of me

Clara Klingenström - ”Behöver inte dig”

Femte plats, utslagen:

Tess Merkel - ”Good Life”

Också utslagna:

Lovad - "Allting är precis likadant"

Sannex - ”All inclusive”

De är klara för finalen

Arvingarna - ”Tänker inte alls gå hem”

Danny Saucedo - ”Dandi Dansa”

Anton Ewald - ”New religion”

Dotter - ”Little tot”

Charlotte Perrelli - ”Still young”

Tusse - ”Voices”

Eric Saade - ”Every Minute”

The Mamas - ”In the middle”

Duellerna i Andra chansen

DUELL 1

Alvaro Estrella - ”Baila Baila”

Lillasyster - ”Pretender”

DUELL 2

Paul Rey - ”The missing piece”

Frida Green - ”The Silence”

DUELL 3

Eva Rydberg & Ewa Roos - ”Rena rama ding dong”

Clara Klingenström - ”Behöver inte dig”

DUELL 4

Klara Hammarström - ”Beat of Broken Hearts”

Efraim Leo - ”Best of me”

