Polarpriset + FÖLJ

De får Polarpriset 2019: Stiftelse, violinist och hiphop-ikon

Grandmaster Flash och Ann-Sophie Mutter prisas

avAdam Westin

MUSIK 13 februari 2019 08:51

Polarpriset har för ovanlighetens skull tre pristagare.

Hiphop-ikonen Grandmaster Flash, violinsten Anne-Sophie Mutter och stiftelsen Playing for Change prisas år 2019.

På onsdagen meddelades vilka som vinner årets Polarpris, det svenska musikpriset som grundades 1989 av Abba-ikonen Stig ”Stikkan” Andersson.

I den populärkulturella kategorin prisas Joseph Saddler, känd som Grandmaster Flash, född i Barbados och uppvuxen i South Bronx, New York. Han är en av hiphoppens pionjärer som i slutet av 70-talet förfinade tekniken scratching och använde mixerbordet på ett banbrytande sätt.

”Otroligt att bli utvald”

"Grandmaster Flash är en vetenskapsman och en virtuos som visat att skivspelare och mixerbord kan vara musikinstrument" motiverar juryn.

1982 släpptes banbrytande låten ”The Message” med Grandmaster Flash and the Furious Five.

– Det är helt otroligt och fantastiskt för mig att bli utvald, säger han i ett förinspelat meddelande som visades på pressträffen.

Tyska violindrottningen Anne Sophie-Mutter tilldelas också pris. Som tonåring började hon turnera med Berlinfilharmonikerna och har sedan dess turnerat över hela världen.

"Med sin Stradivarius under hakan är Anne-Sophie Mutter inte bara en temperamentsfull och riskvillig musiker, utan en historieberättare”, motiverar juryn.

Ger gratislektioner

Polarprisjuryn brukar vanligtvis utse två pristagare, men den här gången är det tre. Alla får en miljon kronor vardera. Det tredje priset går till stiftelsen Playing for Change, som startades 2002 av Mark Johnson och Whitney Kroenke.

Playing for Change driver 15 musikskolor runt om i världen, bland annat i Marocko, Brasilien och Sydafrika. De ger varje vecka tusentals barn tillgång till gratislektioner i dans, instrument, musikteori och språk.

"Att vara i samma sällskap som dem som har fått oss att älska musik under så många år är verkligen en ära", säger Whitney Kroenke i ett pressmeddelande.

Senast Polarpriset hade tre pristagare är var 2001, då Burt Bacharach, Robert Moog och Karlheinz Stockhausen prisades.









1 av 3 | Foto: Polar Music Prize Grandmaster Flash. Pressbild.

Årets pristagare

Grandmaster Flash: Joseph Saddler föddes på Barbados 1958 men växte upp i Bronx i New York. Med gruppen The Furious Five lade han, tillsammans med Afrika Bambaataa och Sugar Hill Gang grunden till det som blev hiphop. Första skivan "The Message" släpptes 1982. Valdes in i Rockens Hall of Fame 2007 som första hiphopakt någonsin.

Anne-Sophie Mutter: Föddes i Rheinfelden i Baden-Württemberg 11963 och upptäcktes som 13-åring och gjorde sin första inspelning tillsammans med Berlinfilharmonikerna.

Playing for Change: Rörelsen startades 2002 av Mark Johnson och Whitney Kroenke med syfte att överbrygga gränser och föra människor samman med hjälp av musikens kraft. Själva stiftelsen startade 2007 och är nu ett globalt projekt som driver femton musikskolor runt om i världen och som hittills påverkat 15 000 barns liv och närmiljö.

Källa: TT

Tidigare pristagare

2018: Metallica och Afghanistans nationella musikinstitut

2017: Sting och Wayne Shorter

2016: Max Martin och Cecilia Bartoli

2015: Emmylou Harris och Evelyn Glennie

2014: Chuck Berry och Peter Sellars

2013: Youssou N'Dour och Kaija Saariaho

2012: Paul Simon och Yo-Yo Ma

2011: Patti Smith och Kronos Quartet

2010: Björk och Ennio Morricone

2009: Peter Gabriel och José Antonio Abreu

2008: Pink Floyd och Renée Fleming

2007: Sonny Rollins och Steve Reich

2006: Led Zeppelin och Valerij Gergijev

2005: Gilberto Gil och Dietrich Fischer-Dieskau

2004: BB King och György Ligeti

2003: Keith Jarrett

2002: Miriam Makeba och Sofija Gubajdulina

2001: Burt Bacharach, Robert Moog och Karlheinz Stockhausen

2000: Bob Dylan och Isaac Stern

1999: Stevie Wonder och Iannis Xenakis

1998: Ray Charles och Ravi Shankar

1997: Bruce Springsteen och Eric Ericson

1996: Joni Mitchell och Pierre Boulez

1995: Elton John och Mstislav Rostropovitj

1994: Quincy Jones och Nikolaus Harnoncourt

1993: Dizzy Gillespie (postumt) och Witold Lutoslawski

1992: Paul McCartney och de baltiska staterna (Estland, Lettland och Litauen)

LÄS OCKSÅ Markus Larsson: Polarpriset är en komedi