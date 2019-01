Liverecensioner + FÖLJ

First Aid Kit lyser starkare än någonsin

Triumfatorisk Globen-debut för Svedmyra-systrarna















1 av 6 | Foto: PETER WIXTRÖM/ AFTONBLADET Klara Söderberg såg Globen från sitt sovrumsfönster när hon växte upp. ”Det fanns inte på kartan att vi skulle spela här” säger hon från scenen.

avHåkan Steen

MUSIK 27 januari 2019 00:27

KONSERT När First Aid Kit för första gången fyller Globen är det både väldigt mycket hemmaplan och något helt nytt.

Men givetvis blir showen ännu en storstilad triumf.

++++

First Aid Kit

Plats: Globen, Stockholm. Publik: Utsålt, vilket i kväll betyder 11 000. Längd: 101 minuter. Bäst: ”Ghost town”, ”Nothing has to be true” och ”You are the problem here”. Sämst: De ger möjligen bort onödigt mycket av showen till gästerna.



Det är bara två tunnelbanestationer från Svedmyra, där Klara och Johanna Söderberg växte upp, till Globen. Klara kunde rent av se den prestigefulla arenan från sitt sovrumsfönster.

Men rent artistiskt är förstås avståndet betydligt längre än så. Under Globens 30-åriga historia har endast ett fåtal svenska akter lyckats nå en sådan position att de fått chansen att spela här.

När First Aid Kit nu för första gången kliver in på Globens scen som huvudnummer är det således en speciell kväll för dem.

Samtidigt känns det som att de har fått ta en rätt rejäl omväg hit. På fjolårets världsturné klarade de av legendariska estrader som Ryman Auditorium i Nashville, The Greek Theatre i Los Angeles och Beacon Theatre i New York och en rad stora festivaler, inte minst Coachella och Roskilde.

I ljuset av det borde Globen egentligen inte vara så märkvärdigt. Men det märks på systrarna att det är det.

”Ingen annan scen är viktigare för oss än Globen. Det fanns inte på kartan att vi skulle stå här”, säger de.

Kvällen blir ett slags kvitto på att den en gång så hemvävda duon nu verkligen har klivit upp på arenanivå. Och det bara en liten bit ifrån den där skogsdungen där de som tonåringar för drygt tio år sedan spelade in en Fleet Foxes-cover som blev en hit på Youtube och fick allt att rulla i gång.

Den säcken passar de givetvis på att knyta ihop, vi får en avskalad ”Tiger mountain peasant song” även i kväll. Och eftersom det var Karin Dreijer som gav ut First Aid Kits första ep slänger de även in The Knifes ”When I grow up” med Amanda Jenssen – av oklara skäl klädd som något slags ockult gudinna – vid micken.

För att göra kvällen ännu mer speciell bjuder de in kompisarna Little Jinder, Silvana Imam och uppvärmaren Sarah Klang också.

Men det hade de egentligen inte behövt. För First Aid Kit och deras unika stämsångskemi lyser ju starkare än någonsin, helt av egen kraft.

Det senaste årets 120 spelningar över stora delar av världen har gett dem och deras multinationella band ännu mer självklarhet och pondus på scen. Nummer som ”The lion’s roar” eller briljant avskalade ”Ghost town” har jag hört otaliga gånger men frågan är om de någonsin har känts mer än i kväll.

”Emmylou” tillägnas familjen och manifesterar syskonkärlek med gryniga backstagefilmer från turnélivet på backdropen.

”You are the problem here” är en glödgat punktaggig metoo-attack där Klara i slutet skriker ut en rad fenomen och personer som hon tycker förtjänar det (”Jimmie Åkesson, you are the problem here”).

”Nothing has to be true”, en av fjolårets största ballader alla kategorier, blir inte direkt mindre smärtsam framför ett hav av fans som kan hela texten.

Och med ”My silver lining” får kvällen en vacker final dränkt i blodröd konfetti.

Det känns som att First Aid Kit kommer hem i kväll, på mer än ett sätt.

Vi lär med stor säkerhet få se dem i Globen igen.



FAKTA Alla låtarna 1. Distant star 2. It’s a shame 3. Master pretender 4. Stay gold 5. Shattered & hollow 6. When I grow up (Fever Ray-cover, med Amanda Jenssen) 7. Wolf (med Amanda Jenssen) 8. Tiger mountain peasant song (Fleet Foxes-cover) 9. Ghost town (med Sarah Klang) 10. Hem of her dress 11. King of the world 12. The lion’s roar 13. Fireworks 14. Emmylou 15. Nothing has to be true Extranummer: 16. Rebel heart 17. Goldwing (med Little Jinder) 18. You are the problem here 19. Vikken då (med Silvana Imam) 20. My silver lining

First Aid Kit spelar på Malmö Arena den 1 februari.

