Jake Gyllenhaal om Taylor Swifts ”All too well” – ”Den har inget med mig att göra”

Kommenterar efter år av tystnad

Publicerad: Mindre än 20 min sedan

helskärm I tio år har Jake Gyllenhaal varit tyst om fansens teorier kring ”All too well”.

I tio år har Taylor Swifts fans varit övertygade om att låten ”All too well” handlar om Jake Gyllenhaal.

Men nu sätter skådespelaren ner foten och kommenterar ryktena.

”Den handlar om relationen till hennes fans”, säger Jake Gyllenhaal till Esquire.

I november släppte Taylor Swift, 32, en omarbetad version av hennes succéalbum ”Red” från 2012.

Då gjorde hon också originalversionen av låten ”All too well” till en tio minuter lång kortfilm.

Hennes fans var och är övertygade om att låten handlar om Taylor Swifts tre månader långa romans med Jake Gyllenhaal, 41, under 2010.

Efter tio år av tystnad dementerar han nu ryktena.

”Den har ingenting med mig att göra. Den handlar om relationen till hennes fans”, säger han till Esquire.

Han fortsätter:

”Det är hennes uttryckssätt. Artister utnyttjar personliga livserfarenheter för inspiration och det är inget jag är rädd för.”

helskärm Taylor Swift har inte bekräftat vem, eller vilka låten handlar om.

”Det finns ett intresse för mitt liv”

Enligt Us Weekly ska Taylor Swift ha tagit inspiration till album och låtar från många av hennes tidigare kärleksrelationer. En av hennes stora hitlåtar ”I know you we’re trouble” sägs också handla om just Jake Gyllenhaal.

När skådespelaren blev frågad om han har lyssnat på Taylor Swifts nya version av albumet säger han nej.

”Jag är inte omedveten om att det finns ett intresse för mitt liv. Mitt liv är underbart. Jag har ett underbart förhållande och en familj som jag älskar så mycket”, säger Gyllenhaal till Esquire.

17 februari 2022

