Veckans spellista: tio högst mänskliga låtar

Av: Håkan Steen

Publicerad: 28 oktober 2020 kl. 10.26

Foto: Ben V Hansen Natali Felicia bäddar för trubbel på sin nya singel.

SPELLISTA Ny musik om svagheter, insikter, drömmar, tro och hopp.

”THE BELLS”

El Perro del Mar

Fantastiskt sorgsen bröllopssång av Sarah Assbring.



”CRAWL INTO THE PROMISED LAND”

Rosanne Cash feat. John Leventhal

En trygg, klok röst av hopp när den som bäst behövs.



”FAITH HEALER”

Julien Baker

Glimrande amerikansk pop om lockelser och laster.



”OCCASIONALLY”

Lydia Luce

Stilfull Nashville-pop om svårglömd kärlek.



”TROUBLE”

Natali Felicia

Elegant svensk pop om att söka kickar på fel ställen.



”DET DU VILL HA”

Jonas Lundqvist feat. Eva Dahlgren

Troligen första gången som Eva Dahlgren sjunger ”sneade ur”. Lundqvists nya album ”Dubbla fantasier” släpps på fredag.



”BEHÖVER EN VINST”/”EN DAG BLIR MAN SJUK”

David Ritschard

Ritschard tolkar Hjelle! Kan givetvis inte bli annat än lysande.



”CALIFORNIAN SOIL”

London Grammar

Drömsk brittisk pop på det eviga temat att finna sig själv.



”HOLD ON”

Yola feat. The Highwomen

Finns det fler pärlor som inte fick plats på albumet med The Highwomen?



”GOING DOWN TO SING IN TEXAS”

Iris DeMent

Iris Dement släpper inte musik så ofta men allt hon gör är värt att lyssna på. Som den här niominutersrapporten från dagens Amerika.



