Tom Pettys hjärtskärande dagbok

1. ”Crawling back to you” (låt, Tom Petty)

”It’s good to be king”, ”Only a broken heart”, ”Hard on me”, ”To find a friend”, ”Wake up time”, ”You don’t know how it feels”. Det är bara några av låtarna på ”Wildflowers”. Men ”Crawling back to you” träffar hårdare och hårdare för varje år. Om man har missat den har man inte hört Tom Petty.

2. ”Leave Virginia alone” (låt, Tom Petty)

Många av de tidigare outgivna spåren och versionerna visar att solen stod i zenit för låtskrivaren Petty 1994.

3. ”Runnin’ down a dream” (dokumentärfilm, Tom Petty & The Heartbreakers)

Den fyra timmar långa dokumentären av Peter Bogdanovich är den ultimata biografin om Petty. Kan dock kompletteras med den lika uttömmande och rättframma boken ”Petty: the biography” av Warren Zanes.