Lundstedts kärlek till idolen lyser igenom

1. Father figure 2. Everything she wants 3. Fastlove 4. A different corner 5. Faith 6. I want your sex 7. One more try 8. Don’t let the sun go down on me 9. Jesus to a child 10. Too funky 11. I’m your man/Freedom/Wake me up before you go-go 12. Outside 13. Careless whisper 14. Freedom! ’90



Här kan ni se Andreas Lundstedt: Uppsala 13/10, Skellefteå 14/10, Umeå 15/10, Östersund 16/10, Sundsvall 21/10, Falun 22/10, Jönköping 28/10, Vara 29/10, Stockholm 15-16/11, Nyköping 18/11, Linköping 19/11, Malmö 20/11.