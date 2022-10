Mejla Sofia Bergström

LISTAN: Vi behöver slåss för småklubbarna

Sofia Bergström väljer fem saker i musikvärlden

Varje fredag turas musikredaktionens medarbetare om att dela med sig av åsikter, tips och nyheter.

Den här veckan suktar Sofia Bergström efter kanadensisk hårdrock samtidigt som oron över livescenen växer.

helskärm I november kommer metalakten Zeal & Ardor till Sverige för spelningar på Pustervik i Göteborg och Debaser Strand i Stockholm. Det vill ni inte missa.

1. Vi behöver slåss för småklubbarna

Enligt en ny kartläggning från P3 Musiknyheter har var tredje livescen i Stockholms innerstad försvunnit det senaste decenniet. I drygt hälften av fallen beror det på klagande grannar (suck) eller byggprojekt.

När vi nu ser ut att gå in i en lågkonjunktur, samtidigt som det är överflöd av arrangemang efter pandemin, sitter arrangörer, bokare och artister i en särskilt svår sits. Många som jag har pratat med vittnar om osedvanligt stora publikbortfall, sänkta gager och oro för framtiden. Inte enbart på grund av ekonomin och den höga konkurrensen utan för att de upplever att folk har blivit bekväma under pandemin och inte är lika benägna att pallra sig iväg till konserter.

I den mån våra plånböcker och vår hälsa tillåter måste vi se till att stötta mindre spelställen och inomhusfestivaler i höst och vinter. För det är de små scenerna som är livemusikens hjärta – inte de stora arenorna. Ställen som The Crypt i Linköping, Bomber Bar i Motala, Pipeline i Sundsvall, Kulturbolaget i Malmö, Nöjesfabriken i Karlstad och Katalin i Uppsala, med flera. Utan dem stannar Musiksverige. Och vi kan uppenbarligen inte ta dem för givet.

Själv tänker jag inte missa när utmärkta band som Coven, Zeal & Ardor, Gaerea, Winterfylleth, Kryptos och Sylvaine kommer till Stockholm framöver. Hoppas vi ses där.

Sångerskan Doro Pesch har tilldelats en ”lifetime achievement”-utmärkelse av den tyska regeringen.

2. Prestigefyllt pris till Pesch

Tidigare den här månaden tilldelades Doro Pesch en ”lifetime achievement”-utmärkelse av den tyska regeringen, ett pris som få hårdrockakter kan skryta med.

Det är inte en dag för tidigt. Pesch, som nästa år firar 40 år som artist, har förstås gjort ett stort avtryck på både den inhemska och internationella metalscenen. Först som sångerska i heavy metal-bandet Warlock och senare under soloflagg. Än i dag är hon en viktig förebild för kvinnor inom den mansdominerade scenen. Så spela Warlocks träffsäkra ”Triumph and agony” extra högt i helgen.

helskärm Den kanadensiska kvartetten Anciients är kungar på progressiv extrem metal. Snart går de in i studion för att spela in sin tredje skiva.

3. Efterlängtad progressiv metal

Inom modern progressiv metal hör den kanadensiska kvartetten Anciients till det absoluta toppskiktet (tillsammans med bland andra Wilderun och svenska Vulkan). Albumen ”Heart of oak” och ”Voice of the void”, från 2013 respektive 2016, är utan tvekan två av tiotalets bästa verk i genren.

Jag har väntat på en uppföljare i sex år och nu ser drömmen ut att äntligen besannas. För en dryg vecka sedan meddelade bandet på Instagram att de har bokat in studiotid för att spela in nytt material.

helskärm Sångaren Rob Halford på Saab Arena i Linköping den 12 juni.

4. Otippad återförening

Den 5 november kommer Judas Priest att ta emot ett hederspris på Rock and Roll Hall of Fame-ceremonin i Los Angeles. Häromveckan bekräftade gitarristen KK Downing, som lämnade bandet för elva år sedan, att han ska återförenas med sina tidigare kamrater för ett kort framträdande under galan. Enligt trummisen Scott Travis handlar det om ett medley bestående av flera klassiska Judas Priest-låtar.

Det är sannolikt bara en engångsgrej. Relationen mellan Downing och Rob Halford & co verkar fortfarande rätt kylslagen.

helskärm Den kanadensiska duon Spell lirar förhäxande hårdrock med ofta ockulta texter.

5. Trollbindande heavy metal

Den kanadensiska duon Spells fusion av heavy metal och tung 70-talsrock är verkligen förhäxande. Bröderna Cam Mesmer och Al Lester brukar ofta utforska det ockulta och mystiska men på nya skivan ”Tragic magic”, som släpps nästa fredag, bearbetar de istället vardagliga ämnen som psykisk ohälsa och förlust. ”Hades embrace” är kronan på verket. Låtens sorgtyngda refräng om att försöka förlika sig med åldrandet kommer jag att bära med mig länge. I väntan på att skivan släpps finns två singlar att lyssna på.

helskärm I dag släpper det brittiska rockbandet Witch Fever debutalbumet ”Congregation”.

Fem låtar: pungsparkar och rock med attityd



”BEAUTY AND GRACE”

Witch Fever

Witch Fever, som jag febrade över i min junilista, gör rocken rebellisk igen. Den unga kvartetten från Storbritannien klär utmanande texter i en ursinnig mix av postpunk, garagerock, grunge och doom. I dag släpper de debutskivan ”Congregation” som är en enda stor pungspark mot patriarkatet.



”YOU’RE LAME”

Dull

Punkig indierock som är allt annat än tråkig, vad bandnamnet än antyder. Den tredje singeln från Stockholmskvartetten, med medlemmar från bland andra Dead Vibrations och Twin Pigs, är en kraftfull känga mot falska personer. På bara två minuter gör gruppen starkt intryck.

”UR A STRANGER”

Willow

Willow Smith må vara dotter till Will Smith och Jada Pinkett Smith men hennes alternativa rock är tillräckligt stark för att stå på egna ben. I 21-åringens röst ryms stora känslor och en attityd som är jävligt metal. På senaste skivan ”Coping mechanism” finns flera låtar som tar mig med storm, bland annat denna.



”SCHÄDEL”

Katapult

Schweizisk-svenska Katapult spelar melodisk dödsmetall med spår av 00-talets In Flames. På nya singeln tar sig sångaren Johan Norström an en text på tyska för första gången. ”Jag har inte en jävla aning om vad jag sjunger”, säger han i ett pressmeddelande. Inte jag heller. Men bra låter det i alla fall.



”IN THE SHADED VLASIAN FOREST”

Stormruler

Amerikanska Stormruler debuterade förra året men har redan en uppföljare ute. På ”Sacred rites & black magick” är duon åter på krigsstigen med en kraftfull kombination av skandinaviskt snittad black metal, thrashiga tempon och sporadiska doser skoningslös dödsmetall.



LYSSNA PÅ LÅTARNA HÄR!



