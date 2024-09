Årets bästa album 2023

Publicerad 2023-12-16

ÅRSLISTOR Aftonbladets musikrecensenter Sofia Bergström, Markus Larsson, Per Magnusson och Håkan Steen väljer sina respektive tio favoritskivor från året som har gått.

Markus Larsson:

Den brittiska soulmusikens Greta Garbo uttrycker massor med små medel



1 HEAVEN (CLEO SOL)

Att inte synas och höras till varje pris kan vara den enda vägen framåt. Cleo Sol från Ladbroke Grove i London heter egentligen Cleopatra Zvezdana Nikolic. Hon har länge varit en av de hemliga rösterna i det lika mystiska kollektivet Sault. Den brittiska soulmusikens Greta Garbo gör i princip inga intervjuer. Publiken måste leta upp hennes musik själv. I år släppte hon två skivor utan trumpeter, fanfarer och TikTok. Den första, ”Heaven”, var ungefär två centimeter starkare än den andra, ”Gold”. Inte sedan Sade har någon uttryckt lika mycket med lika små medel.

2 FIRST TWO PAGES OF FRANKENSTEIN (THE NATIONAL)

Öppningen ”Once upon a poolside” sätter tonen. Den amerikanska rockens svar på åsnan Ior, sångaren Matt Berninger, har aldrig sjungit lika öppet om sina missbruk och depressioner. Albumet är ett askfat med vuxna höstpsalmer.



3 FUSE (EVERYTHING BUT THE GIRL)

Att våga åldras och gå vidare kan vara popmusikens finaste egenskap. Tracey Thorn och Ben Watt fyllde nyligen 61 respektive 60 år. Det smått unika är att de är lika bra nu som när de sjöng balladen ”Apron strings” för 35 år sedan.

4 DID YOU KNOW THAT THERE’S A TUNNEL UNDER OCEAN BLVD (LANA DEL REY)

Lana Del Rey existerar i samma universum som David Lynchs film ”Mulholland drive” och Bret Easton Ellis roman ”Skärvorna”. Genom att i princip skriva samma låt om och om igen, där dröm och verklighet delar täcke, blir hon mer personlig för varje album.



5 DEN SÄMSTA LÖSNINGEN AV ALLA (PER TEXAS JOHANSSON)

Jazzmusiken och narkossköterskan Per Texas Johansson borde redan vara invald i Swedish Music Hall Of Fame. Efter ”Den sämsta lösningen av alla” finns det inga ursäkter kvar. De instrumentala nattmelodierna är lika hotfulla och ensamma som vackra.



6 THE RECORD (BOYGENIUS)

7 THE LAND IS INHOSPITABLE AND SO ARE WE (MITSKI)

8 UTOPIA (TRAVIS SCOTT)

9 WEATHERVANES (JASON ISBELL AND THE 400 UNIT)

10 THE DEATH OF RANDY FITZSIMMONS (THE HIVES)

Sofia Bergström:

Hexvessels blandning av black metal och psykedelisk folkrock liknar inte något annat



1 POLAR VEIL (HEXVESSEL)

Finsk-brittiska Hexvessels sjätte skiva är en uttrycksfull hymn till Antarktis. Isande tremoloriff och ödsliga melodier speglar världsdelens kalla och karga landskap samtidigt som Mathew McNerneys sakrala stämma sprider välbehövlig värme. Bandets snygga sammansmältning av black metal och psykedelisk folkrock liknar inte något annat. ”Polar veil” är ett fullständigt fängslande album med stämningsfull atmosfär och stor dramatik. Det känns som att faror lurar runt varje hörn.



2 VOYAGE (TANITH)

”Voyage” är en passande titel på brittisk-amerikanska Taniths andra album. Trion vadar djupt i 70-talets rockträsk men letar samtidigt efter outforskad mark på varje låt. Russ Tippins och Cindy Maynards sammetslena sångharmonier gör mig knäsvag.



3 THE FLIGHT AFTER THE FALL (WITCH RIPPER)

I ett gripande gränsland mellan sludge och stoner metal verkar Witch Ripper. Seattle-kvartetten kramar ur det bästa från band som Mastodon, Dream Theater, High On Fire och Baroness i ståtligt arrangerade låtar samtidigt som de hittar ett tämligen unikt sound.



4 WARLOCKS GRIM & WITHERED HAGS (HELLRIPPER)

Skotska multiinstrumentalisten James McBain tar med lyssnaren på en hårresande resa genom kylslaget blackened speed metal-territorium. Längs vägen hämtar han inspiration från Bathory, Venom och Sodom. En kittlande kraftfull platta.

5 BUT HERE WE ARE (FOO FIGHTERS)

”But here we are” skildrar sorgen och saknaden efter trummisen Taylor Hawkins. Dave Grohl bearbetar även tomrummet efter sin mamma Virginia som dog bara några månader efter bandkamraten. En uppslitande skiva om kärlek och vänskap, och liv och död.



6 TUNDRA (JORD)

7 FORFEDRENES TAARER (HEIMLAND)

8 SHADES OF SORROW (CRYPTA)

9 PLAGUEWIELDER (HOT GRAVES)

10 THIS TOO SHALL PASS (GRANDMA’S ASHES)

Per Magnusson:

En sorgsen Damon Albarn gjorde två av årets bästa album



1 THE BALLAD OF DARREN (BLUR)

Ungefär allt med Blurs återförening 2023 var rörande, inte minst värmen som bandet utstrålade på Way Out West. När en kärleksrelation som varat i ett kvarts sekel tog slut vände sig Damon Albarn till sina gamla vänner. Självklart var det Graham, Alex och Dave som skulle sätta extra färg på hans djupblå ballader. Även på Gorillaz ”Cracker island”, gruppens bästa album hittills, hörs en särskild sårbarhet. I år öppnade Albarn alla sina melankoliska kranar och ut kom hans klaraste popmusik på länge.

2 HORIZON INN (FRICKY)

Där andra ängslas över singlar och strömningssiffror vågar ”Horizon inn” luta sig mot en enda stämning. Skivan utspelar sig på en resort, off-season. Fricky verkar ha somnat till Mobys ”Porcelain” på repeat. Han vaknar med ett ryck: ”is there anyone alive out there?”.



3 AND THE CHARM (AVALON EMERSON)

På debutalbumet byter dj:n och producenten techno mot mjukt idylliska stråkar och skir sång. Väl medveten om sina begränsningar skapar Avalon Emerson en sammanhållen skönhet av lika delar japansk city pop, balearisk house och Saint Etienne.



4 GET UP (NEW JEANS)

Ingen annan gång under året blev jag lika jublande glad över ny popmusik som när den sydkoreanska kvintetten släppte ”Get up”. Här gifter de Ariana Grandes ”Thank u next” med UK garage-inspirerad k-pop och gulliga Outkast-referenser till en avväpnande och underbar helhet.

5 DOM HAR BARA GETT MIG ETT NAMN (JELASSI)

Det djupt personliga berättandet, den fångade spontaniteten, lekfullheten, svärtan och humorn. Jelassis Nisj-producerade debutalbum är en enkel biljett rakt in i artistens huvud. Jag förutsätter fortfarande att priserna kommer att skölja över henne.



6 GUTS (OLIVIA RODRIGO)

7 GOLD (CLEO SOL)

8 SUN ARCS (BLUE LAKE)

9 CRACKER ISLAND (GORILLAZ)

10. OAS (DINA ÖGON)

Håkan Steen:

Everything But The Girl bygger ett rum av melankolisk harmoni som du inte vill lämna



1 FUSE (EVERYTHING BUT THE GIRL)

När Tracey Thorn och Ben Watt bestämmer sig för att återbilda 80- och 90-talens kanske finaste brittiska popduo gör de det med den livserfarna oängsligheten hos två eviga modernister strax över 60. Det är den unika utgångspunkten som gör ”Fuse” till årets album. Musiken landar helt naturligt mellan deras egen patenterade twist på singer-songwriterpop och samtida dansmusik, med milt existentiella texter om vikten av att åtminstone ibland få fortsätta festa som om morgondagen inte fanns. Låtar som ”Nothing left to lose” och ”Run a red light” bygger ett rum av melankolisk harmoni som du högst ogärna vill lämna.

2 HOLD YOUR LOVE STILL (CHRISTIAN KJELLVANDER)

”’Hold your love still’ är rakt igenom de åtta spåren rockmusik med så mycket originalitet och pondus att den rimligen borde synas på årsbästalistor över hela planeten”, skrev jag för en dryg månad sedan. Nu syns den i alla fall på den här.



3 THE DEATH OF RANDY FITZSIMMONS (THE HIVES)

Trodde länge att ett The Hives på andra sidan 40-strecket skulle ha svårt att fungera. Men när de efter elva års albumpaus återvänder med en uttalat omogen skiva blir det deras starkaste rock’n’roll-smäll någonsin. Fyrfärgsunderhållning för samtliga sinnen.



4 THE RECORD (BOYGENIUS)

Briljansen i det första riktiga albumet från Phoebe Bridgers, Lucy Dacus och Julien Baker förseglades i regnet på Way Out West. Kärnfulla gitarrballader, öm stämsång och zeitgeist-vibrerande poesi knäckte såväl gråtande tonårstjejer som luttrade rockkritiker.

5 I INSIDE THE OLD YEAR DYING (PJ HARVEY)

Den bekanta elektriska desperationen finns kvar. Men det är när PJ Harvey gör dov, beslöjad folkpop av sin egen mystiska sagopoesi från uppväxtskogarna i Dorset som det här blir ännu ett banbrytande steg i en redan unik karriär.



6 MID AIR (ROMY)

7 SAY WHAT YOU LIKE (DOUG PAISLEY)

8 BRUNNSVIK SOUNDS (MAGNUS CARLSON)

9 GLUE (I’M KINGFISHER)

10 HACKNEY DIAMONDS (ROLLING STONES)



