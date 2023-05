Mejla Twitter Håkan Steen

LISTAN: Spotifys okända stjärnor

Håkan Steen väljer fem saker i musikvärlden

Publicerad: Mindre än 40 min sedan

Den här veckan läser Håkan Steen en intressant ny studie om streaming och ser fram emot nya skivor med The Hives och Seinabo Sey.

helskärm Veronica Maggio är den mest streamade svenskspråkiga artisten på Spotify sedan tjänsten startade 2008.

1. Spotifys okända stjärnor

Vad har A7S, Mike Perry, NOTD och Vigiland gemensamt?

De ligger samtliga på topp 25-listan över de svenska artister som har spelats mest på Spotify sedan tjänsten lanserades 2008.

Får jag gissa har du som läser detta dessutom ganska begränsad koll på dem.

Musikbranschforskaren Daniel Johansson har i en ny och intressant studie tittat närmare på vilka svenska artisters låtkataloger som har dragit in flest strömmar och således även intäkter på Spotify de senaste 14 åren. Det blir där tydligare än någonsin att det gamla sambandet mellan medial uppmärksamhet och sålda skivor långt ifrån alltid gäller i streamingeran.

Där kan en dansmusikproducent och remixare som 29-årige Alexander Tidebrink från Ulricehamn, som under namnet A7S började släppa singlar 2019 och ännu inte har gjort något album, ha fler streams än betydligt mer publika namn som Roxette och Ghost.

Givetvis är de flesta i toppskiktet av den totalt 2 000 artister långa listan mer än välkända – topp fem utgörs av Avicii, Zara Larsson, Tove Lo, Abba och Alesso. Om du vill tjäna stora pengar på streaming ska du helt uppenbart satsa på dansant pop för en internationell publik.

Den första svenskspråkiga artisten, Veronica Maggio, dyker upp på plats 20. Det är före både Robyn och First Aid Kit men efter såväl indieveteranen José González som avsevärt färskare hitfenomenet Shy Martin.

Studien visar också att rockartistister med en stor och trogen livepublik inte nödvändigtvis fungerar lika bra i streamingvärlden. The Hives har färre streams än Lasse Stefanz och man får leta sig oväntat långt ned i listan för att hitta namn som Gyllene Tider, Ulf Lundell och Thåström.

2. The Hives är som hajar

The Hives är tillbaka, elva år efter senaste albumet och med en riktig rökare I form av förträffliga singeln ”Bogus operandi” (blodig och briljant videon ovan). 11 augusti kommer albumet ”The death of Randy Fitzsimmons”, vars titel anspelar på gruppens högst eventuellt existerande hemliga låtskrivare och ideologiska ledare som nu lika eventuellt ska ha kilat vidare. Plattan är inspelad i Benny Anderssons studio Rixmixningsverket av Robyn/Lana Del Rey-bekante producenten Patrik Berger. Men eventuella farhågor om stilbyten dementeras effektivt av Howlin’ Pelle Almqvist i en ny Rolling Stone-intervju: ”Det hävdas ibland att alla The Hives-låtar låter likadant men mitt svar på det är att vi är hajar. Hajar har varit precis likadana i miljarder år och de regerar fortfarande. En haj behöver inte utvecklas eftersom inget dödar den”.

helskärm Seinabo Sey släpper in ursvensk folkmusik på nya singeln.

3. Seinabo i folkton

All musik sitter som bekant ihop. På Seinabo Seys nya singel ”Yes” visar hon hur fantastiskt det kan bli när det ursvenska ljudet av fiol och nyckelharpa får bära melodin i en låt byggd på autotune och modern r’n’b. Enligt artisten själv har samtliga låtar på kommande albumet ”The one after me” en prägel av svensk folkmusik. Om singeln, producerad av Simon On The Moon och med Namasenda som gäst vid micken, säger hon: ”Det kändes spännande att på ett övertydligt sätt låta folkmusik få möta ett hiphopbeat.”. Albumet, Seinabo Seys första på fem år, släpps 26 maj.

helskärm Dolly Parton går in för rock på sitt kommande album.

4. Dolly rockar

Dolly Parton kände att när hon nu har valts in i Rock and Roll Hall of Fame måste hon förtjäna det. Så i november kommer ”Rockstar”, ett hela 30 låtar långt rockalbum. Om det hör till countryikonens konstnärligt bästa idéer i karriären är synnerligen oklart, särskilt efter att ha hört första singeln ”World on fire”, men det går samtidigt gilla over the top-känslan. Dolly blandar nyskrivna låtar med kända rockklassiker och hur många prominenta kollegor som helst gästar. Både Paul McCartney och Ringo Starr dyker upp i en version av ”Let it be”. Lizzo spelar tvärflöjt i ”Stairway to heaven”. Bland övriga medverkande märks Emmylou Harris, Rob Halford, Miley Cyrus, Stevie Nicks och John Fogerty.

5. Ett liv som gjort för film

Martin Scorsese spelade New York Dolls debutalbum för att få skådisarna på rätt humör redan när han gjorde ”Mean streets” 1973 så hans relation med Dolls-sångaren David Johansen är lång. Nu har mästerregissören och trogne sidekicken David Tedeschi gjort en dokumentär om Johansen och är det någon rockfilm jag vill se i år är det “Personality crisis: one night only”. Johansen följde upp New York Dolls stilbildande glamrock med några fina soloskivor i skarven mellan 70- och 80-tal innan han några år senare skapade showmannen Buster Poindexter , fick en hit med ”Hot hot hot” och blev en Manhattan-ikon på samma nivå som Scorsese. En karriär som gjord för att skildras på film.

helskärm Nya singeln med PJ Harvey bådar gott inför juli-albumet.

Fem låtar: balsamballader och evergreens



”A CHILD’S QUESTION, AUGUST”

PJ Harvey

Sommarens album kan mycket väl vara ”I inside the old year dying” (släpps 7 juli). Polly Jean ville göra en skiva som fungerade som "ett vilorum, en tröst, ett balsam”. Precis så känns singeln.



”WILLIAM TELL”

Luke Elliot

Singer-songwritern från New Jersey insåg att han hade sin största publik i Skandinavien så numera bor han i Oslo och ger ut skivor på svenskt bolag. Tredje albumet ”Let ’em all talk”, som kommer nästa vecka, släpper in en lite bredare mix av influenser än tidigare vilket uteslutande är av godo.

helskärm Rufus Wainwright har spelat in favoritcovers på kommande albumet ”Folkocracy”.

”HARVEST”

Rufus Wainwright feat. Andrew Bird & Chris Stills

Det märks när en låt betyder något för den som sjunger den. Som när Rufus Wainwright tolkar Neil Young. Ett helt gästpsäckat coveralbum, ”Folkocracy”, kommer från Wainwright 2 juni.



”LOVING YOU IS THE ONLY WAY TO FLY”

Rodney Crowell

Crowell är alltid bra men nya plattan ”The Chicago sessions”, verkar ha fått extra glöd av att spelas in på Wilcos beryktade loft med Jeff Tweedy som producent.



”TILL WE MEET AGAIN”

Danielle Haim

Miniserien ”A small light”, om hur Miep Gies hjälpte Anne Frank och hennes familj gömma sig i Amsterdam under andra världskriget, verkar värd att kolla in inte minst för soundtracket. Bland andra Kamasi Washington, Sharon Van Etten, Angel Olsen och Weyes Blood tar sig an 40-talsevergreens. Lyssna bara på den här ömsinta Doris Day-tolkningen.



