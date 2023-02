En vacker resa väntar för Anna Ternheim

1. Come fly with me 2. Girl laying down 3. I say no 4. When you were mine 5. Josefin (Albin Lee Meldau-cover) 6. När jag gick bredvid dig (Måns Zelmerlöw-cover) 7. De sista ljuva åren (Lasse Stefanz-cover) 8. Better be 9. The longer the waiting (the sweeter the kiss) (Pat McLaughlin-cover) 10. Walking aimlessly 11. Summer rain 12. A French love 13. What have I done 14. I’ll follow you tonight 15. To be gone 16. Bow your head Extranummer: 17. Minns det som igår (”Auld lang syne”-tolkning) Extranummer 2: 18 Shoreline (Broder Daniel-cover)

Här kan ni se Anna Ternheim: Vara 4/2, Örebro 5/2, Jönköping 8/2, Värnamo 9/2, Halmstad 10/2, Trollhättan 16/2, Malmö (Malmö Live) 17/2, Växjö 18/2, Skövde 22/2, Linköping 23/2, Norrköping 24/2, Nyköping 25/2, Bollnäs 2/3, Falun 3/3, Gävle 4/3, Sundsvall 5/3, Västerås 10/3, Uppsala 11/3, Kristianstad 16/3, Karlskrona 17/3, Kalmar 18/3, Luleå 22/3, Skellefteå 23/3, Umeå 24/3, Östersund 25/3, Stockholm (Cirkus) 27/3, Göteborg (Stora Teatern) 30–31/3