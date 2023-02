Titta också på:

Syrian metal is war (2018)

En oerhört känslosam dokumentär om metalmusikers dagliga kamp för överlevnad och uttrycksfrihet i det krigsdrabbade Syrien.



Forbidden to see us scream in Tehran (2021)

En kortfilm om en kvinnlig metalsångerska i Iran som riskerar allt i hopp om att kunna söka asyl i ett annat land. Filmen regisserades av Farbod Ardebili på distans, via appen Whatsapp, under stort hemlighetsmakeri.



Rebel Music - Iran: The music never stopped (2015)

MTV:s dokumentära satsning ”Rebel music” följer unga musiker och deras kamp för att få uttrycka sig själva genom musik. I avsnittet om Iran möter tittaren bland annat metalduon Masters of Persia.



Lyssna också på:

Kaoteon

Under 00-talet greps musikern Anthony Assaker åtskilliga gånger av den iranska regeringen men lät det aldrig hindra honom från att skapa blackened death metal av ypperlig kvalitet. Skivan ”Neither god nor master” är en av förra årets bästa skivor inom subgenren.



Arsames

Det iranska metalbandet Arsames tvingades fly landet efter att samtliga bandmedlemmar dömdes till 15 års fängelse för att ha spelat ”satanistisk och regeringskritisk musik”. Kvartettens dödsmetall är lika kraftfull och förbannad som man kan förvänta sig.



Confess

Efter att ha blivit dömda till fängelsestraff och piskrapp flydde Nikan Khosravi och Arash Ilkhani ur Iran, för att slutligen hamna i Norge där de återupptog bandet. Deras tunga thrash går inte av för hackor.



Desecrate

Sångerskan Haniye Kian flydde från förtrycket i Iran, där kvinnor inte ens får sjunga offentligt. I dag growlar hon med stor pondus och precision i det turkiska dödsmetall-bandet Desecrate.