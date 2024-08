J Balvins publik skapar en sällan skådad fest

1. Mi gente 2. Colmillo 3. Dientes 4. Reggaeton 5. Loco contigo 6. Con altura 7. Blanco 8. X 9. 6 AM 10. Ay vamos 11. Amarillo 12. I like it 13. Safari 14. Contra la pared 15. Qué más pues? 16. Ginza 17. Ahora dice 18. La canción 19. Rojo 20. AM Remix 21. Otra vez 22. Bonita 23. Que pretendes / Como un bebé / Ahora / Machika / Downtown / Bum bum tam tam 24. Triple S 25. No me conoce Extranummer: 26. RITMO (Bad boys for life) 27. Qué calor 28. In da getto