Veckans spellista: lika delar Sverige och USA

Foto: Björn Larsson Rosvall/TT Agnes Carlsson på hyllningskonserten till Marie Fredriksson i januari. Nu har hon utmärkta nya singeln ”Goodlife” ute.

SPELLISTA Nytt guld från Stockholm, Nashville, Arvika, Los Angeles, Brooklyn och Avesta.

”JAG VAR ETT KONSTIGT BARN”

Tomas Andersson Wij

TAW på sitt mest episka humör skildrar uppväxtminnen under en blodröd Hägerstenshimmel.



”GOODLIFE”

Agnes

Kanske är det dags för Agnes nu. Den här 60-talsorkestrerade popen klär hennes röst och begåvning sällsynt bra.



”BE AFRAID”

Jason Isbell & The 400 Unit

Mindre americana än väntat från Isbell men det piggar bara upp. 15 maj kommer albumet ”Reunions” och 7 november spelar han i Stockholm.



”DECIPHERING DREAMS”

Amanda Shires

Oväntat gitarrpoppigt även från andra halvan av familjen Isbell-Shires. Nytt album lär dyka upp senare i år.



”END”

Vilma Flood

Om ni inte upptäckte Avestas klarast lysande singer-songwriter med ”Moodswinger” i fjol är det hög tid nu.



”GRACE HAS A GUN”

Katie Pruitt

”Expectations” var en favorit förra året, i stilig Nashville-korsning mellan country och indierock. Här kommer mer.



”BEATEN DOWN”

Sharon Van Etten

Ännu en stillsamt omtumlande Sharon Van Etten-ballad.



”THE ABSENCE OF BIRDS”

The Radio Dept

Förtjusande liten sång om saknad. Tydligen den första av ett tiotal nya Radio Dept-låtar som lär släppas under året.



”DIARY OF A ROSE”

Mega Bog

Har helt missat Erin Birgy från Los Angeles och hennes skevt eleganta pop. Den här lilla pärlan kom redan i fjol men blir ju inte sämre för det.



”THE MOUNTAIN”

Jonathan Hultén

Högst sällan som jag och Sofia Bergström skriver om samma artister men när gitarristen i Tribulation släpper så här fina akustiska ballader går det ju inte att låta bli.



