Veckans spellista: gospel, flamencopop och Bond-dramatik

avNatasha Azarmi

Publicerad: 05 februari 2020 kl. 08.00

Foto: Pressbild Rosalía ger nytt liv till flamencomusiken.

SPELLISTA Tio låtar som inte har särskilt mycket gemensamt. Förutom att de är riktigt, riktigt bra.



”THE KEEPER”

Blossoms

Kvintetten från brittiska Stockport har adderat läckra gospelkörer till sina syntdrivna melodier och det är precis lika bra som det låter.



”VISIONS”

Loving

Fängslande vacker folkpop från Kanada.



”BUT YOU”

Alexandra Savior

Nu ska förvisso Billie Eilish göra nästa Bond-låt. Annars hade Alexandra Saviors dramatiska ballad varit ett klockrent val.



”AMERICANA”

Damen

Göteborgsindie när den är som allra bäst. Ett lovande debutalbum kommer 14 februari.



”DON'T BEAT THE GIRL OUT OF MY BOY (HUNTED VERSION)”

Anna Calvi feat. Courtney Barnett

Två lysande musiker gör duett av en utmärkt låt. Resultatet är så klart magnifikt.



”TURBO DREAMS”

Gia Ford

22-åringens drömska pop är som balsam för själen.



”UNTITLED”

Mk.Gee

För den som gillar Kindness och Blood Orange. New Jersey-sonen började skriva musik som 7-åring och är i dag mästare på omedelbara melodier.



”HATAR DIG”

Daniela Rathana

Efter att ha körat bakom några av landets största artister gör Daniela Rathana nu en ovanligt stark debut-ep.



”JURO QUE”

Rosalía

Den spanska stjärnans medryckande flamencopop lär snart ta över världen.



”7 APRIL”

Jonathan Johansson

Det känns speciellt att höra Jonathan Johansson sjunga om terrordådet på Drottninggatan. Som en varm kram mitt i något outhärdligt.



