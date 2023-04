Hooja på stor sommarturné – hit kommer duon

Från Brännbollsyran till Motala

Publicerad: Mindre än 1 tim sedan

Efter att ha turnerat hela våren med ”Hoojafest” ger sig Hooja och DJ Mårdhund ut på sin största turné hittills.

”Tour Leif” beger sig ut i landet med start på Brännbollsyran i Umeå den 2 juni.

Hooja utlovar ”sommarens mest säregna liveproduktion” och flera konserter utan åldersgräns för de yngsta fansen.

Hooja och kompanjonen DJ Mårdhund slog igenom stort i fjol med sina karakteristiska skotermasker och texter om livet i den norrbottniska glesbygden.

Gällivare-duon har under detsenaste året prisats som ”Årets Grupp” på P3 Guld och nominerats till sin första Grammis.

Turnédatum – hit kommer Hooja:

2 juni - Brännbollsyran, Umeå

3 juni - Hudiksvall, Köpmanberget

4 juni – Frihamnspiren, Göteborg (Göteborg 400 år)

6 juni - Gröna Lund, Stockholm

9 juni - Huskvarna Folkets Park

10 juni – Furuvik, Gävle

24 juni - Pite Havsbad, Piteå

1 juli – Kirunafestivalen, Kiruna

6 juli - Alive Festival, Borlänge

7 juli – A Day At the Park, Varberg

8 juli - Latitud 57, Oskarshamn

25 juli - Rock Off Festival, Mariehamn

26 juli - Borgholms Slottsruin, Borgholm

27 juli - Hugo Parkfestival, Norrköping

28 juli – Storsjöyran, Östersund

29 juli - Piteå Dansar & Ler, Piteå

4 augusti - Arvika Hamnfest, Arvika

5 augusti - Karlskrona Skärgårdsfest, Karlskrona

26 augusti – Gustavsvik, Örebro

2 september - Lokverkstan, Motala